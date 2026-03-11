El pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, al no alcanzar mayoría calificada, por 234 votos en contra de PT, PVEM, PAN, PRI y MC, y 259 a favor de Morena, y una abstención.

No hubo discusión en lo general, sólo pasaron a tribuna los seis coordinadores parlamentarios para expresar el posicionamiento de cada bancada. Los aliados de Morena anunciaron su voto en contra, pero afirmaron que continuarán en la alianza.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que la reforma electoral del Ejecutivo “sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado”, por lo que no la acompañarían, pero le mandó un mensaje a la presidenta: “estamos a 100% con ella y al 200% con el pueblo de México”.

Diputados desechan reforma electoral (11/03/2026) Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Y dijo que están de acuerdo con la reducción de presupuesto para los partidos, pero no como la planteó la mandataria, sino con una fórmula en donde le den más al PT.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único, un partido hegemónico, no estamos de acuerdo en eso… estaríamos de acuerdo en ir a la reducción, siempre y cuando cambie la fórmula de distribución, nosotros no queremos solo el 25, queremos el 50, pero que el otro 50 se distribuya, el 50% en partes iguales y el otro se encuentra proporcionalmente, porque de lo contrario seguiríamos teniendo total inequidad”, explicó.

Por su parte, Carlos Puente, coordinador del PVEM, también coincidió con su par del PT, y dijo que si se aprobara una reforma electoral, deberían “establecer las condiciones de auténtica igualdad entre todos los contendientes”.

Diputados desechan reforma electoral (11/03/2026) Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Y criticó la propuesta de Sheinbaum para elegir a los legisladores plurinominales, porque dijo distorsiona la representación plural de los partidos políticos.

“La propuesta de listas por circunscripción no logrará este objetivo y podría propiciar una distorsión en la representación, ya que las diputaciones se asignarían a candidatos provenientes de entidades federativas con los padrones electorales más numerosos, es decir, las de mayor densidad poblacional, concentrando éstos, muy probablemente la mayoría de las 100 diputaciones asignadas por esta vía en detrimento de los candidatos provenientes de las entidades con un menor número de electores”, expuso.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el régimen busca quedarse con curules que no ganen, mediante una nueva fórmula de repartición de los lugares plurinominales.

Diputados desechan reforma electoral (11/03/2026) Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Ya hicieron sus números en el régimen y diseñaron un método perverso para el reparto de 200 curules en esta cámara, bajo un solo objetivo, por cada Distrito electoral que Morena pierda el año que entra, quieren compensarlo de manera automática, lo que pierdan en los distritos, lo planean recuperar a la mala tomando curules de las 100 que de manera equivocada se denominan mejores perdedores. Se inventaron otras 100 que corresponderían al sistema de listas abiertas en circunscripciones territoriales, esa serían las de los acordeones y los caciques territoriales, de votarse con eso aumenta la distorsión y el fraude al voto ciudadano”, manifestó.

Y refirió que “en el Senado quieren algo similar, a manera de ejemplo, con la fórmula propuesta y las últimas votaciones, ustedes, los del régimen se despacharían a lo grande con la cuchara del cinismo y se quedarían con el 67% de los escaños, teniendo solo el 47% de los votos ciudadanos”.

🚨 Cámara de Diputados deshecha la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.



PT y PVEM emitieron su voto en contra pero afirmaron que continuarán en la alianza con Morena.#VIDEO: Antonio López | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/PccPoCu8YC — El Universal (@El_Universal_Mx) March 11, 2026

El coordinador del PAN, Elías Lixa, dijo que el fracaso de la reforma electoral deriva de la falta de diálogo con las demás fuerzas políticas, y porque no se propusieron mecanismos para evitar que el crimen organizado se infiltre en las elecciones.

“Ignora acabar con la narcopolítica y no acabar con el crimen organizado, el dinero sucio en las campañas, ignora la violencia electoral, esa que en el reciente ejercicio electoral dejó homicidios, atentados, muerte y dolor en familias de candidatas y candidatos, ignoraron la nulidad de elecciones por participación del crimen organizado, la pérdida del registro a partidos políticos cuando reciban dinero del narco, cuando reciban dinero del crimen organizado, eludieron el debate sobre la sobre representación”, dijo.

Por lo que hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum: “rompa el pacto, punto final a la complacencia criminal, final a la narcopolítica, final dinero socio en las campañas, presidenta rompa el pacto de López Obrador… presidenta rompa el pacto de la narcopolítica, rompa el narco pacto, porque si no lo hace, ese narco pacto terminará por romper a México”.

Finalmente, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, subrayó que “una vez que se vote, y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B”.

“Sabemos que el resultado final de la votación puede no coincidir con nuestras aspiraciones, pero también sabemos algo fundamental, la titular del Ejecutivo cumple su palabra”, dijo.

Diputados desechan reforma electoral (11/03/2026) Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

