El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum a diversas leyes que buscan fortalecer la calidad de los productos agropecuarios mexicanos de exportación y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo expuso mediante sus redes sociales que se recibió la iniciativa para reformar los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.

“Esta iniciativa busca otorgar garantías de calidad en los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ramo, con el fin de fortalecer al campo mexicano”, apuntó.

Cabe destacar que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum anunció diversas acciones y reformas enfocadas en el sector agropecuario, con especial énfasis en la regulación de productos de exportación, la protección de derechos laborales y la seguridad sanitaria.

Los puntos clave de la reforma y las nuevas políticas anunciadas incluyen la vinculación de exportaciones a derechos laborales.

Se impulsarán cambios legales para condicionar las exportaciones agrícolas al cumplimiento de derechos laborales (justicia laboral), destacando el caso de las empresas exportadoras en San Quintín, donde se busca garantizar seguridad social para los trabajadores.

Certificado Laboral Obligatorio: Se anunció la creación de un certificado obligatorio para asegurar que los productos agrícolas exportados cumplan con normas laborales justas.

