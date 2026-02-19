La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, denunció la entrada ilegal de ajo chino a nuestro país con la complicidad de autoridades aduanales y sin la debida supervisión de la Secretaría de Agricultura, en detrimento de los productores nacionales de ese producto.

La senadora por Zacatecas advirtió que se trata de un problema delicado que ha sido denunciado por integrantes del Sistema Producto Ajo, cuya organización ha presentado una serie de denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a la Secretaría de Economía.

“Es muy importante divulgar esta información para que los ciudadanos sepan distinguir y darse cuenta que hay un ajo ilegal en el país que puede estar contaminado, con bacterias, con hongos, porque este ajo que entra de manera ilegal no es supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA), al no tener ningún control fitosanitario ni ningún control de inocuidad”, subrayó.

Anaya Mota denunció esta práctica desleal que compite con los productores nacionales y demandó a las autoridades mexicanas, especialmente de Aduanas para que deje de ser una coladera de productos que no tienen autorización para ingresar a nuestro país.

Por su parte la senadora Mely Romero Celis dijo que a lo largo de los últimos 7 años el país padece de falta de atención al campo, donde se registran más y mayores actos de corrupción y negligencia.

Romero Celis lamentó que el gobierno federal haya quitado los incentivos a productores y demandó que se atienda esta y otras calamidades que afectan al campo mexicano.

Las senadoras priistas estuvieron acompañadas por representantes de la organización del Sistema Producto Ajo quienes aclararon que, pese a sus múltiples denuncias, las autoridades federales no han querido atender los reclamos de los productores mexicanos ya sea por ineptitud o por complicidad.

jc/apr