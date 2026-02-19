La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, pues aseguró que la iniciativa que alista su gobierno incorpora planteamientos expresados por la ciudadanía.

Cuestionada sobre si existen ya acuerdos con los partidos políticos en torno a la reforma, la mandataria federal pidió esperar al próximo martes, fecha en la que se comprometió a dar a conocer el contenido de la propuesta antes de enviarla al Poder Legislativo.

“Yo creo que hablamos la próxima semana de la Reforma Electoral, vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada, o sea hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando. Ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con Reforma Electoral”, expresó.

EL UNIVERSAL publicó este jueves una entrevista con el senador Manuel Velasco Coello, quien sostuvo que para que la reforma electoral sea legítima “todos deben respaldarla”.

El legislador reconoció que hasta ahora no existe un consenso pleno entre los partidos aliados, aunque subrayó la necesidad de mantener el diálogo antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso.

Hoy, la presidenta anunció que será la próxima semana, el martes, cuando se conozcan los alcances de la propuesta, esto en medio de las expectativas sobre el respaldo que podría alcanzar entre las fuerzas políticas que integran la mayoría legislativa.

