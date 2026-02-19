La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene previstos cambios en su Gabinete, durante su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se limitó a decir que “por el momento no”.

Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, publicó en su columna “Serpientes y Escaleras” de este miércoles 18 de febrero que “antes de que termine este mes, la presidenta Sheinbaum pondrá en marcha varios movimientos en su gabinete con miras a dos objetivos: ajustar su equipo de gobierno con designaciones de personas de su círculo cercano que sustituirán algunas herencias del pasado sexenio, y definir también algunas candidaturas en estados clave rumbo a las complicadas elecciones intermedias del 2027”.

De acuerdo con fuentes internas del gobierno, dijo García Soto, hay al menos tres movimientos confirmados que se producirán en las próximas semanas: “El primero y más avanzado es la renuncia del director general de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, quien se irá como delegado estatal de la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, como ayer comentamos en esta columna. La llegada de Marín Mollinedo a la entidad quintanarroense como funcionario federal ocurrirá el próximo 2 de marzo y sería la señal casi definitiva de que el político tabasqueño sería el candidato de Morena a la gubernatura en los comicios locales de 2027”.

“El otro movimiento fuerte que viene es el cambio en la dirección general de Pemex. El actual director Víctor Rodríguez Padilla presentará su renuncia y la presidenta mandará a Lázaro Cárdenas Batel como el nuevo titular de Pemex, con la encomienda de profundizar y acelerar la reestructuración financiera y operativa de la petrolera pública, tras la estabilización y reestructuración de su deuda y la ligera mejoría en sus calificaciones financieras”, escribió el columnista.

“El tercer cambio que viene y que tiene que ver con ajustes decididos desde Palacio Nacional, es la salida de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien dejara su cargo para dar paso a la llegada de Sergio Salomón Céspedes, actual director del Instituto Nacional de Migración y ex gobernador de Puebla. Este cambio podría leerse como uno de los ajustes mayores de la Presidenta para colocar a sus propias piezas en el gabinete y sacudirse herencias que le dejó el expresidente López Obrador”, escribió el periodista.

