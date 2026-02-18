Más Información

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

De cara a las elecciones intermedias de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene personas favoritas para gubernaturas, alcaldías y otros puestos de elección.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que antes había “dedazos” para imponer candidatos del “PRIAN”, pero ahora en Morena destaca por sus encuestas.

“No, yo no tengo favoritos para gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores. Afortunadamente en Morena hay un método muy claro.

“Antes sí era así, en los gobiernos del PRIAN, porque es el PRIAN, en los gobiernos del PRIAN hubo dedazo y nombraban del partido del que provenían todos los candidatos, desde presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, todo.

“En Morena es la encuesta, es muy buen método, la verdad, y afortunadamente existe más allá de la opinión de la Presidenta”, declaró.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]