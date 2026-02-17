Más Información

La () reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos, durante el ejercicio del presupuesto del 2024, en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

Hoy, en la , David Colmenares, titular de la ASF, presentó la Tercera, y última, entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, en la que se realizaron 1 mil 556 auditorías en total: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.

En la tercera entrega, Colmenares detalló que se registraron más de 59 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el gasto. De estos, 5 mil millones corresponden a montos por aclarar por el , organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

Y más de 54 mil 344 millones de pesos del sistema subnacional, es decir, gobiernos estatales, municipales y entes locales. El 36% correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

“Más de 59% de este monto por aclarar fue determinado por las auditorías efectuadas a alcaldías y municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino del ejercicio de los recursos de origen federal”, detalló Colmenares.

Para las 1 mil 378 auditorías de la tercera entrega de resultados de la ASF, se emitieron pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos y 12 mil millones de pesos en solicitudes de aclaración.

