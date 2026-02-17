La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos, durante el ejercicio del presupuesto del 2024, en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

Hoy, en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, presentó la Tercera, y última, entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, en la que se realizaron 1 mil 556 auditorías en total: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.

En la tercera entrega, Colmenares detalló que se registraron más de 59 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el gasto. De estos, 5 mil millones corresponden a montos por aclarar por el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

Lee también Salud reforzará vacunación contra sarampión en 11 estados; aplicarán hasta 2.5 millones de dosis por semana

Y más de 54 mil 344 millones de pesos del sistema subnacional, es decir, gobiernos estatales, municipales y entes locales. El 36% correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

“Más de 59% de este monto por aclarar fue determinado por las auditorías efectuadas a alcaldías y municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino del ejercicio de los recursos de origen federal”, detalló Colmenares.

Para las 1 mil 378 auditorías de la tercera entrega de resultados de la ASF, se emitieron pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos y 12 mil millones de pesos en solicitudes de aclaración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr