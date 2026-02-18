Más Información

“Vamos a esperar”, expresó la presidenta después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, , reconoció que no hay acuerdos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde en la reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió no adelantarse, de cara a la presentación de la reforma la próxima semana.

“¿Por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional, cuando no se tendrían los votos para aprobarla?”, se le preguntó.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos”, respondió.

Monreal explicó que es muy probable que “por congruencia”, la Presidenta envíe la como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.

“Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo”, declaró.

