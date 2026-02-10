La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha entregado 9 mil 128 armas de fuego de manera anónima y voluntaria a cambio de dinero en efectivo, como parte de la estrategia de atención a las causas de la violencia y construcción de territorios de paz.

Durante su participación en la conferencia matutina, la funcionaria destacó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado del Gabinete Nacional de Seguridad, enfocadas en la reconstrucción del tejido social con participación comunitaria y énfasis en las juventudes.

“Hemos visitado uno a uno casi 300 mil hogares en aquellos municipios prioritarios en materia de seguridad. Esto nos ha permitido identificar necesidades de vecinas, vecinos y jóvenes, a quienes hemos acercado programas y servicios para que ejerzan sus derechos”, señaló.

Rodríguez Velázquez detalló que, como resultado de este despliegue territorial, se han recuperado 373 espacios públicos que anteriormente eran basureros o zonas inseguras, de los cuales 80 por ciento ya cuentan con actividades lúdicas, culturales o deportivas permanentes, con apoyo de las comunidades.

En el marco de la campaña “Por la paz y contra las adicciones”, indicó que 856 mil jóvenes se han sumado a actividades deportivas y culturales, mientras que en materia de salud se han otorgado más de medio millón de atenciones médicas, incluyendo vacunación y revisiones bucales y oftalmológicas.

Asimismo, informó que a través de las 298 “mesas de paz” estatales y regionales, se han realizado 7 mil 310 jornadas por la paz, contando con la participación de más de un millón de vecinos, principalmente jóvenes, en actividades comunitarias, culturales, deportivas y de reforestación.

La titular de Segob añadió que se conformaron 353 comités de paz, se llevaron a cabo 456 ferias con servicios y trámites gubernamentales, y más de 247 mil jóvenes se incorporaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Este es el compromiso de atender las causas, que el gobierno esté cerca de la población”, subrayó Rosa Icela Rodríguez, al destacar que a la fecha se han brindado más de 5 millones de servicios, en beneficio de más de 3 millones de personas.

Además, resaltó la instalación de consejos de paz y justicia cívica en Tamaulipas y acciones específicas en Michoacán, Chiapas y Durango.

