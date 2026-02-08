Ante los casos de sarampión que se han registrado en la Ciudad de México —que ya suman 166 entre 2025 y 2026— este domingo 8 de febrero inició una campaña masiva de vacunación para evitar la propagación del virus entre los capitalinos.

Los módulos estarán ubicados en puntos estratégicos con gran afluencia, como estaciones del Metro y Metrobús; además, habrá algunos con horario extendido hasta las 23:00 de la noche, para aquellos que salen tarde de trabajar.

En total, son 21 módulos con horario extendido, de 9:00 a 23:00 horas, distribuidos en las 16 alcaldías; 50 módulos estarán ubicados en lugares de “alta concentración”, por ejemplo afuera de mercados, en la plancha del Zócalo y el Bosque de Chapultepec.

Otros 100 puntos estarán localizados en distintas estaciones del transporte público: 70 en estaciones del Metro, 10 en Metrobús, 10 en estaciones de transportes eléctricos y 10 puntos de RTP.

¿Cómo localizar los módulos de vacunación?

Para facilitar la identificación de estos módulos, las autoridades capitalinas publicaron un micrositio al que se puede acceder por medio de un QR o en la siguiente liga de Internet: http://189.240.225.200/index.html

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!



👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

En el sitio se pueden ubicar los espacios de vacunación que hay en cada una de las 16 alcaldías, junto con sus direcciones y horario de atención.

