Ante los últimos reportes de casos de sarampión en Durango, cientos de personas en La Laguna de Durango acudieron al Macrocentro de vacunación instalado en el Parque Victoria del municipio de Lerdo para tratar de aplicarse alguna de las vacunas disponibles. Según el personal médico, la vacuna contra el sarampión ha sido la más demandada.

Este viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se dispuso de personal médico del IMSS, ISSSTE y sector Salud del estado, para aplicar vacunas contra el sarampión, influenza, tétanos, rubéola, Covid-19, hepatitis B, entre otras.

A lo largo del día se observaron largas filas de ciudadanos que acudieron para aplicarse alguna de las 10 mil vacunas disponibles.

Personal médico del IMSS, ISSSTE y sector Salud del estado, también aplica vacunas contra la influenza, tétanos, rubéola, Covid-19, hepatitis B, entre otras. Foto: Especial.

Personal que estaba aplicando los biológicos aseguró que muchas de las personas acudieron para inyectarse un refuerzo contra el sarampión.

Hace unos días se confirmó un caso en el municipio de Gómez Palacio, con lo que sumaron 19 en lo que va del 2026, y 44 casos probables. Estos 19 casos se suman a los 40 que se confirmaron en 2025.

cr