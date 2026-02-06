Tras la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, un grupo de guías de turistas del municipio se deshizo de los chalecos guindas que el edil les impuso como condición para dar servicio a los visitantes.

“El problema es que nos obligó a usar estos chalecos que son del color de su partido y eso espanta a los turistas, a veces nos dicen que nos hubieran comprado el tour si no fuéramos de Morena”, explicó una de las inconformes quien prefirió no identificarse ante la incertidumbre de quién asumirá el cargo de alcalde.

Los guías lanzaron sus chalecos frente a la presidencia municipal al tiempo que denunciaron los cobros excesivos y las multas que el edil les imponía sin razón. Foto: Captura de pantalla/ Especial.

Los guías que protestaron, lanzaron sus chalecos frente a la presidencia municipal en señal de protesta y continuaron trabajando sin ellos, aunque la mayoría de los prestadores del servicio continúan laborando con el distintivo chaleco que se asemeja a los utilizados por los servidores de la nación del gobierno federal.

“Pero también protestamos por los cobros excesivos y las multas sin razón que nos imponía, por ejemplo, nos cobra 50 pesos por cada persona que se sube a un tour y luego te multa que porque bajaste a la gente en lugar prohibido o dizque diste servicio fuera de horario”, señaló la guía.

Cómo estarán de hartos del abuso y la extorsión del presidente municipal de Tequila, que hoy trabajadores turísticos destruyeron sus chalecos guinda.

