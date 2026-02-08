Atizapán de Zaragoza, Méx.- Más de un centenar de personas acuden al Módulo de Vacunación instalado en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia México 86, como parte del arranque de la Semana Estatal de Vacunación 2026, que inició el pasado 7 de febrero en el Estado de México.

Para habitantes de la zona, la instalación del módulo representó una alternativa ante la falta de horarios en los centros de salud y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Está muy bien que traigan los módulos porque hemos estado buscando en los Seguros, pero a la hora que mi hija sale de trabajar ya no hay aplicación. Esto está excelente por el tiempo y ya no nos tuvimos que mover”, señaló Patricia Sánchez, vecina de la colonia México 86.

El módulo opera de 09:00 a 14:00 horas, con la aplicación de vacunas contra sarampión, rubéola, tétanos, neumococo, influenza, COVID-19, parotiditis, hexavalente y rotavirus.

Las autoridades informaron que la vacunación se brinda a la población en general, sin importar el municipio de residencia, con el objetivo de ampliar la cobertura y prevenir enfermedades.

Se termina la vacuna del sarampión; piden a la población esperar

Alrededor del mediodía, tras tres horas jornada, se agotaron las dosis de la vacuna contra el sarampión, por lo que personal de salud informó a la población que el biológico tardaría aproximadamente 20 minutos en llegar.

“Se nos terminó la vacuna del sarampión, la van a traer solo que llegará de 15 a 20 minutos, los que quieran aplicarse otra vacuna pueden seguir pasando”, externó una de las enfermeras del módulo.

A pesar de la exposición al sol, los habitantes decidieron permanecer en el lugar en espera de la reposición del biológico.

