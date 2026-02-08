“¡Estuvo padrísimo. Yo me lo imaginaba distinto, pero los dragones y cómo los hacen moverse, así en círculos, me gustó mucho!”, respondió Ian, un niño que asistió con su familia desde Ecatepec, Estado de México, por primera vez al Desfile de Dragones y Leones por la llegada del Año Nuevo chino.

La mañana del sábado, familias y visitantes acudieron al Centro Histórico para presenciar el desfile de dragones, leones y caballos, previo a la llegada del Año Nuevo chino, el 17 de febrero.

Dragones chinos de color rosa, azul y verde; leones negros, rojos y rosas; así como caballos —debido a que este 2026 es el año del caballo de fuego— partieron del patio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y tomaron la calle de Moneda, donde ya los esperaban cientos de familias.

Los participantes al desfile entonaron la música tradicional mientras esperaban que dieran las 10 de la mañana para comenzar a marchar por la calle peatonal colindante con Palacio Nacional.

Cuando el primer dragón y los leones avanzaron, quienes daban vida a las figuras los hicieron serpentear y bailar, causando admiración entre los asistentes.

Algunos dragones eran movidos hasta por cinco personas, mientras que otras figuras eran personificadas por dos o tres personas, mientras que los leones eran movidos por uno o dos colaboradores de la procesión.

Previo a la llegada del Año Nuevo chino, el 17 de febrero, dragones, leones y caballos, desfilaron por la calle de Moneda en el Centro. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Detrás de los leones iban los músicos que tocaron los tambores y metales para marcar el paso.

El Desfile de Dragones y Leones mantuvo un avance lento por Moneda, posteriormente pasó a un costado de Palacio Nacional para salir al Zócalo, pero se limitó a llegar a la Catedral Metropolitana y volver por donde llegó.

En la Plaza Manuel Gamio, el espectáculo fue más difícil de apreciar debido a la presencia de comerciantes ambulantes que ya se instalaban la mañana del sábado.

Michelle y Tobías asistieron al evento con trajes orientales, aseguraron que es la cuarta ocasión que presencian la celebración.

“Nos gusta vestirnos así para el Año Nuevo chino, es como nuestra tradición, ya es la cuarta vez que venimos y siempre nos gusta, creo que cada año lo hacen más grande o viene más gente”, expresó Tobías a EL UNIVERSAL.

Debido a la cantidad de personas, muchos buscando conseguir una fotografía o un video con sus celulares, el avance de los dragones y leones fue lento.

Luego de poco más de una hora, los dragones, leones y caballos multicolor volvieron hasta el Museo Nacional de las Culturas del Mundo para concluir el desfile de este año.

Al interior del museo siguieron las actividades para celebrar la llegada del Año Nuevo chino.

Cientos de familias acudieron al desfile que partió del Museo Nacional de las Culturas del Mundo al Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

