¿Por qué Draco Malfoy se convirtió en la figura principal del Año Nuevo Lunar en China?; esto se sabe

El Año Nuevo en China se celebrará el próximo martes 17 de febrero de 2026, dando la bienvenida al Año del Caballo. Uno de los aspectos que sorprendió a diversos internautas en redes sociales fue que, en esta edición, el personaje Draco Malfoy, se convirtió en el símbolo principal de la celebración anual.

Draco Malfoy, interpretado por el actor británico Tom Felton, forma parte del universo narrativo de la popular saga de magia "Harry Potter", escrita por la autora británica J. K. Rowling. La imagen del personaje fue utilizada en el país para los estampados en decoraciones rojizas y otras mercancías.

De esta forma, el rostro de uno de los villanos más queridos de la academia de magia Hogwarts, se convirtió en un amuleto de buena suerte, prosperidad y buenos deseos, apareciendo en productos, adornos festivos, tarjetas decorativas, puertas en casas y hasta en pancartas gigantes colgadas en centros comerciales.

¿Por qué Draco Malfoy se volvió símbolo del Año Nuevo Chino?

El personaje se convirtió en el símbolo principal de la celebración del Año Nuevo Lunar en China, debido a un juego de palabras en la traducción de su nombre. La traducción de su apellido "Malfoy" en chino mandarín se interpreta como "mǎ ěr fú", donde la sílaba "Ma" significa caballo y "Fu" se refiere a la buena fortuna o bendición.

Derivado de ello, diversos videos se han difundido en plataformas digitales, en los que se muestran a personas adornando las entradas de sus casas con carteles rojos y el rostro del actor. Asimismo, la imagen del personaje se ha visto plasmada en imanes temáticos, pegatinas y hasta mercancía en línea.

Finalmente, el Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera se festeja en esta fecha debido a que marca el inicio del año a partir de la segunda Luna Nueva posterior al Solsticio de Invierno. En esta ocasión, China dará la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, de acuerdo con el zodiaco chino y la filosofía oriental, la cual combina animales y elementos naturales.

@meetpanda An unlikely Chinese New Year mascot has popped up in China this year — Draco Malfoy.His sudden popularity is thanks to his Chinese translation of his name Malfoy — Ma Er Fu, which contains the words for "horse" and "fortune" — ringing especially auspicious for the upcoming Year of the Horse.On Chinese social media, pictures show some users sticking couplets or upside down pictures of Malfoy's signature smirk.Merchants on e-commerce site Taobao are also seizing on the trend, coming up with stickers and magnets featuring the Harry Potter character.#ChinaTravel #China #harrypotter#chinesenewyear#dracomalfoy ♬ 原声 - MeetPanda - MeetPanda

Por otro lado, el año 2025 fue el Año de la Serpiente, animal que representa la casa de Slytherin, a la que pertenece Draco. Este gesto por parte de la población china ha demostrado como en la actualidad elementos de la cultura popular se pueden asociar a festividades tradicionales para conectar entre generaciones.

Finalmente, la popularidad del fenómeno social fue tal que llegó hasta los ojos del actor inglés de 38 años, quien al enterarse compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su rostro impreso en una pancarta de tela en un centro comercial. "Despertar mágico que atrae abundante riqueza", se leía en el espectacular.

