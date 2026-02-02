Comerciantes informales de la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc, quienes regresaron este sábado tras más de 20 días de descanso, aseguraron que el Gobierno de la Ciudad México les permitió volver a vender únicamente a 20% de los puestos, exclusivamente a los giros de comida y sin venta en las zonas exteriores del parque, como del lado de avenida Juárez y Ángela Peralta.

Indicaron que aceptaron con la condición de que a más tardar en un mes se tenga un avance en la reubicación o, en su caso, regulación, para las feministas, quienes sí venden en las zonas de avenida Juárez y Ángela Peralta y no descansaron en este periodo.

Este miércoles EL UNIVERSAL publicó que el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy, subrayó que no todos los comerciantes informales que vendían en el primer cuadro de la capital podrán regresar después del descanso de 15 días acordado con el Gobierno local para este inicio de año, a fin de liberar “varias calles” de la zona patrimonial, como parte del Programa de Reordenamiento del Espacio Público del Centro Histórico, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellas la Alameda Central.

Elizabeth Díaz, líder comerciante, dijo que tras varias reuniones sostenidas este enero con la Secretaría de Gobierno (Secgob) local, les notificaron que para el regreso se permitiría únicamente la entrada de 20% de los comerciantes a la Alameda Central.

En su caso, señaló, únicamente se permitió la venta a seis de los 23 puestos que tiene.

“En la última reunión que dieron los lugares el miércoles nos dijeron que iban a recortar mucho los puestos, demasiado para nosotros, como 20% iban a dejar y sí nos sorprendió mucho”, dijo la dirigente.

Explicó que les comentaron que no se iban a permitir productos chinos, ropa, tenis, ni cosas que no fueran exclusivamente comida. “Ellos llaman comida a las quesadillas, gorditas, los tacos, cosas al carbón, helados y papas, pero también nuestros compañeros quieren trabajar”.

Berenice Espinosa, vendedora de chicharrones preparados en la Alameda Central, refirió que aceptaron el recorte del número de puestos con la condición de que las vendedoras feministas también sean parte de los acuerdos, pues indicó que “ellas también venden, tienen mercancía en muchas ocasiones china y no les dicen nada, no descansaron y no son parte de los acuerdos”.

“Si en un mes no volvemos a tener una reunión, como quedamos, pues entonces nos vamos a tener que meter todos, porque mis compañeros también quieren trabajar y ellas son abusivas”, dijo.

EL UNIVERSAL recorrió la zona este domingo, día que más vendedores ambulantes se instalaban antes del descanso, ayer había menos de cinco puestos de comida por pasillo y menos de tres por fuente. En el pasillo de Ángela Peralta hacia Fuente de Venus, donde antes del descanso había al menos 40 puestos, entre comida, tenis, accesorios para celular, entre otros, ayer había tres puestos de comida.

De la misma calle hacia Mujer con Flores, el pasillo está totalmente despejado, cuando antes estaba repleto de puestos de comida y otros accesorios. Alrededor de Fuentes Américas es la zona donde más puestos hay, con unos dos por esquina.

EL UNIVERSAL pidió la postura de la Secretaría de Gobierno, que señaló que por el momento no emitiría alguna.