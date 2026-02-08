Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Decenas de personas hacen fila en las inmediaciones de la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, para recibir la vacuna contra el , como parte de la campaña que arranca formalmente este domingo 8 de febrero el Gobierno de la CDMX.

Antes de las 11 de la mañana, ya había alrededor de un centenar de capitalinos —la mayoría adultos— haciendo fila en este punto de la ciudad donde se estará aplicando el biológico hasta las 15:00 horas.

A las afueras de la puerta de Los Leones y en la salida de Metro Chapultepec, personal del Gobierno invita a los transeúntes a vacunarse. Se prevé que a las 12:00 del día, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de un anuncio al respecto.

