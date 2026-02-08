Decenas de personas hacen fila en las inmediaciones de la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, para recibir la vacuna contra el sarampión, como parte de la campaña que arranca formalmente este domingo 8 de febrero el Gobierno de la CDMX.

Antes de las 11 de la mañana, ya había alrededor de un centenar de capitalinos —la mayoría adultos— haciendo fila en este punto de la ciudad donde se estará aplicando el biológico hasta las 15:00 horas.

A las afueras de la puerta de Los Leones y en la salida de Metro Chapultepec, personal del Gobierno invita a los transeúntes a vacunarse. Se prevé que a las 12:00 del día, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de un anuncio al respecto.

💉 Decenas de personas hacen fila en inmediaciones de la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, para recibir la vacuna contra el sarampión.



