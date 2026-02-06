Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México y se darán a conocer todos los puntos a los que la población podrá acudir.

Al recordar la importancia de prevenir la enfermedad por medio de la vacunación, la mandataria capitalina adelantó que se instalarán 64 puntos en distintos medios de transporte, además de más de 300 en centros de salud.

“El domingo arranca ya formalmente la campaña y les vamos a dar a conocer todos los puntos, los 64 puntos en los distintos sistemas de transporte que vamos a tener, los más de 300 puntos que están en los centros de salud y también en distintos lados”, dijo.

Adelantó que cada una de las 16 alcaldías tendrán un módulo central de vacunación, que operará hasta las 23:00 de la noche.

Este viernes, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que en la CDMX actualmente cuenta con más de 200 mil dosis de vacunas para aplicarlas a la población, las cuales serán distribuidas en puntos estratégicos.

En entrevista con medios de comunicación, Brugada Molina dijo que se harán barridos territoriales para vacunar, por lo que se visitarán 200 colonias en tres días.

“Imagínense, cuántos puntos vamos a tener, algunos móviles y otros permanentes; los centros de salud, los lugares estratégicos en el transporte, algunos lugares emblemáticos donde va mucha gente y otros móviles en donde vamos a ir haciendo un barrido colonia por colonia. Estamos muy organizados para que esto nos vaya saliendo muy bien y poder prevenir”, indicó.

Asimismo, afirmó que es importante que la población sepa que el sarampión no es un problema sólo de niños, pues en la Ciudad de México, la mayor parte de los casos que se han dado han sido en personas menores a 50 años, por lo que pidió a la población menor a 49 años acudir a vacunarse.

