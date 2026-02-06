Los contagios de sarampión siguen al alza en estados como Tabasco e Hidalgo.

Al corte del 5 de febrero, en Tabasco ya se contabilizan al menos 34 casos confirmados por la Secretaría de Salud federal. Tan sólo en 20 días el estado ha escalado al menos siete posiciones en el ranking nacional de casos confirmados, y es que mientras el 15 de enero se ubicaba en el lugar 23 de la tabla, ayer ya se posicionó en el sitio número 14.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, de los 34 casos confirmados, cuatro corresponden a 2025, y 30 se han registrado en lo que va del año en curso.

En tanto, el estado de Hidalgo registra a la fecha siete casos confirmados, distribuidos en tres municipios, donde se han identificado tres menores de edad y cuatro adultos, por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación para que acudan a inmunizarse contra este padecimiento.