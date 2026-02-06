La baja cobertura en la vacunación en el país por los subejercicios en la compra de reactivos es la causa del grave brote de sarampión y no tiene relación con el confinamiento de la población por la pandemia.

Así lo aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve quien dijo que México enfrenta un retroceso alarmante en materia de salud pública.

Expuso que en apenas unas semanas de 2026, se han registrado 2 mil 27 contagios, lo que coloca a México como el país con el 71% de todos los casos de sarampión en América.

Sarampión en México. Foto: Especial

“No es casualidad. La caída en las coberturas de vacunación está pasando factura. Una enfermedad prevenible vuelve a cobrar vidas, con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi todo el país”, afirmó.

El riesgo, dijo, ya no se limita a la población infantil. Adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, están entre los más expuestos debido a esquemas de vacunación incompletos.

Las entidades más afectadas son Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas, donde los incrementos en casos resultan particularmente preocupantes.

Añorve, comentó que el sarampión no es un descuido menor. Se trata de uno de los virus más contagiosos que existen, capaz de provocar complicaciones graves como neumonía e incluso la muerte.

Frente a este panorama, el coordinador del PRI hizo un llamado urgente a reforzar los programas de vacunación, garantizar la disponibilidad de dosis y concientizar a la población sobre la importancia de completar los esquemas de inmunización, para evitar que la enfermedad siga cobrando vidas y propagándose por el país.

