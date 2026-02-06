Ante el incremento de casos de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que la principal estrategia para contener los casos es la vacunación en el país, especialmente de niños y niñas.

“La próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación, pero está el programa de vacunación es la manera más clara porque hay vacuna para el sarampión y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar y particularmente las niñas y los niños”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, se le expuso a la mandataria que México acumula la mayor cantidad de casos de sarampión confirmados en América. A lo que respondió que se está atendiendo y la próxima semana presentará un programa amplio en este tema.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que en 2025, al presupuesto del programa de vacunación del gobierno Federal se le asignaron un total de 4 mil 570 millones 900 mil pesos, sin embargo, sólo se gastaron 980 millones 221 mil, lo que representa un subejercicio de 3 mil 591 millones, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A nivel nacional, los casos confirmados de sarampión se elevaron considerablemente en lo que va de 2026; el año pasado cerró con 6 mil 432 contagios, pero hasta el 5 de febrero pasado la cifra se elevó a 8 mil 459 confirmados, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Durante enero y los tres primeros días de febrero de 2026 se registraron 2 mil 27 contagios nuevos de la enfermedad, lo que representa casi una tercera parte (31.5%) del total de los casos confirmados del año pasado.

