La presidenta informó que a más tardar este lunes 9 de febrero, México enviará , especialmente alimentos. Además, informó que el gobierno también está trabajando para poder reenviar petróleo al país, sin tener sanciones arancelarias por parte de Estados Unidos.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, destacó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la ayuda de Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México y con Lázaro Cárdenas Batel, se están coordinando para enviar esta ayuda.

“Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, indicó la mandataria.

Al preguntarle si mantendrá diálogo con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que si es necesario, pero hasta ahora no se le ha planteado pues se está gestionando el envío con la Embajada de Cuba en México.

nro/apr

