Más Información
Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura
"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar
Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia
Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a más tardar este lunes 9 de febrero, México enviará ayuda humanitaria a Cuba, especialmente alimentos. Además, informó que el gobierno también está trabajando para poder reenviar petróleo al país, sin tener sanciones arancelarias por parte de Estados Unidos.
“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, señaló.
Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, destacó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la ayuda de Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México y con Lázaro Cárdenas Batel, se están coordinando para enviar esta ayuda.
Lee también Cuba alista plan ante desabasto de petróleo
“Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, indicó la mandataria.
Al preguntarle si mantendrá diálogo con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que si es necesario, pero hasta ahora no se le ha planteado pues se está gestionando el envío con la Embajada de Cuba en México.
Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]