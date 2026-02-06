Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Al presentarse avances del , implementado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta garantizó la estrategia hasta 2030.

En su conferencia mañanera de este viernes en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo comentó que el Plan se diseñó tras el lamentable de Carlos Manzo.

“No solo es en seguridad, en la presencia de las Fuerzas Federales (...) Sino un plan integral con atención a la población de Michoacán, que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con atención a las y a los jóvenes.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el Estado mexicano, durante toda nuestra presencia en el gobierno del México”, dijo la Mandataria federal.

