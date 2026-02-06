Al presentarse avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la estrategia hasta 2030.

En su conferencia mañanera de este viernes en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo comentó que el Plan se diseñó tras el lamentable homicidio de Carlos Manzo.

“No solo es en seguridad, en la presencia de las Fuerzas Federales (...) Sino un plan integral con atención a la población de Michoacán, que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con atención a las y a los jóvenes.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el Estado mexicano, durante toda nuestra presencia en el gobierno del México”, dijo la Mandataria federal.

