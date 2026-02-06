Más de 59 mil personas han participado en 308 jornadas por la paz en Michoacán y se han realizado 3 mil 29 sesiones de mesas estatales y regionales para generar acciones y operativos para la gobernabilidad y seguridad en la entidad.

En representación de Rosa Icela Rodríguez, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que también se han entregado de manera gratuita más de 391 mil artículos nuevos incautados en aduanas beneficiando a más de 25 mil personas.

“También decir que en coordinación con Hacienda, Defensa Nacional, Buen Gobierno, Bienestar, Aduanas y Guardia Nacional, llevamos el Tianguis de Bienestar a los municipios de Aquila y Coalcomán de Vázquez Pallares”, dio a conocer.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, la funcionaria dio a conocer que en coordinación con la Iglesia Católica, durante el programa “Sí al desarme, sí a la paz” se canjearon 213 armas de fuego de forma anónima por dinero en efectivo. Y se fomentó entre los niños el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos.

“El trabajo comprometido de todas las dependencias federal, estatal y municipios ha permitido brindar en total 328 mil servicios a la población michoacana, con estas acciones construimos juntos territorios de paz y reiteramos: México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz”, expresó Bárcena Molina.

SICT destaca inversión histórica en Michoacán entre 2026 y 2029

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el plan contempla una inversión histórica de 51 mil 850 millones de pesos entre 2026 y 2029, destinada a autopistas, conservación de carreteras, caminos artesanales y equipamiento educativo y deportivo.

Subrayó que varias autopistas estratégicas adelantarán su conclusión para diciembre de 2026, reduciendo tiempos originalmente previstos hasta 2027.

Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

Conagua busca garantizar agua en el campo

En materia hídrica, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, resaltó que se ejecutan acciones clave para garantizar agua para el campo y las ciudades, así como el rescate ambiental del Lago de Pátzcuaro.

Detalló que tan solo en 2025 se realizó una inversión histórica de mil 25 millones de pesos en obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en casi todo el estado.

SEP destaca Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que Michoacán se convirtió en el único estado del país donde se cubre toda la trayectoria educativa con becas, desde nivel básico hasta superior.

Destacó el arranque de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios, y una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos en apoyos educativos.

Realizan 23 Ferias del Bienestar en Michoacán

Foto: Presidencia

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, indicó que han realizado 23 Ferias del Bienestar con la participación de diversas instituciones del gobierno federal y se han atendido cerca de 280 mil personas de manera directa: niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas en general que buscan los servicios del gobierno federal y también del estado de Michoacán.

Señaló que a la fecha, se han visitado 778 mil viviendas para escuchar las necesidades de las familias en las 13 regiones del estado. Respecto a los programas de Bienestar, explicó que se fortalece la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión de Personas con Discapacidad, el Programa de Niñas y Niños (el cual apoya a las madres trabajadoras de la región indígena), el programa Sembrando Vida y el programa Salud Casa por Casa.

“El programa de Estufas de Leña, que ya estamos distribuyendo el material en las viviendas y estamos empezando la construcción de estas estufas en las viviendas, particularmente de la región Purépecha. Está el apoyo de Bienpesca para pescadoras y pescadores de la región de la costa del estado. El programa de Producción para el Bienestar, que apoya a los pequeños campesinos y productores”, explicó.

Detalló que en 2025, se apoyó por primera vez a las comunidades indígenas y en suma, un millón 70 mil personas reciben apoyos por parte de los Programas del Bienestar, con una inversión de 30 mil 270 millones de pesos. Además, 11 niños y niñas reciben apoyos bimestrales y la meta son 93 mil 500 con una inversión de 673 millones de pesos.

ISSSTE destaca avances en materia de Salud

Martí Batres, director del ISSSTE, destacó avances en las acciones de salud en el instituto que representa, así como en el IMSS e IMSS-Bienestar que incluyen equipamientos, reconstrucciones y construcciones de clínicas y hospitales.

