La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, de secuestrar a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar a la candidatura de Morena para la presidencia de esa localidad en las elecciones de 2021.

Según la investigación que la FGR realizó sobre este caso, Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos privaron de la libertad a los morenistas para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.

La indagatoria que derivó en la orden de captura contra el alcalde morenista y tres de sus cómplices, de la cual EL UNIVERSAL posee copia, refiere que Cordero García y García Gutiérrez fueron levantados por un grupo armado encabezado por Rivera Navarro, que los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad donde llevaban a empresarios y comerciantes que se negaban a ser extorsionados.

Lee también Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG

Diego Rivera pactó con el CJNG su llegada a presidencia municipal de Tequila

De acuerdo con el expediente, Diego Rivera Navarro, conocido como “El Presidente” pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.

De la mano de sus colabores de primer nivel, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Así como de Raquel Nañes Bugarín, su esposa; Diego López Ibarra, tesorero; Julio César Limón Trigueros, jefe de Gabinete, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”, director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos; Severo López Mendoza, “El Rey Mago”, Rivera Navarro se dedicó a extorsionar y secuestrar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, cobrándoles cuotas semanales y mensuales.

Lee también Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por extorsión, ocultó su declaración patrimonial

Comerciantes, empresarios y tequileros, blanco de "El Presidente" en Tequila

La investigación de la FGR, iniciada en agosto de 2025, señala que el alcalde morenista de Tequila se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar. A los comerciantes del centro del municipio les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales para no cerrar su negocio, quienes no accedían a pagar eran secuestrados y en algunos casos asesinados.

De acuerdo con la investigación, el alcalde Diego Rivera Navarro encabezaba la red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y tenía como su principal operador a Diego López Ibarra, tesorero del Ayuntamiento, quien se encargaba de recaudar y lavar el dinero obtenidos de las extorsiones y secuestros a comerciantes y empresarios tequileros.

El jefe de seguridad municipal, José Manuel Pérez Sosa, funcionaba como brazo armado y encargado de realizar los secuestros y del cobro de las cuotas a comerciantes, quien también fungía como enlace con Severo Flores Mendoza, alias "El Rey Mago", identificado como operador y enlace del CJNG con las policías municipales de Jalisco.

Lee también Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa

En tanto, el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tequila, Julio César Limón Trigueros, administraba los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones, y Juan Gabriel Toribio Villareal, jefe de Catastro y Predial, era una operador político que participó en el secuestro del candidato de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.

Estructura de la red criminal de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG. Foto: especial

Para la FGR, el alcalde Tequila, Jalisco, fusionó el servicio público con las actividades criminales con la que estableció una estructura delincuencial de la mano del CJNG. “Esta estructura opera desde la presidencia de Tequila Jalisco, fusionando el cargo público que ostentan sus miembros con sus actividades delictivas”, indica la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr