Morelia, Michoacán.- Con una inversión de 9 mil 982 millones de pesos en los últimos cinco años, el gobierno estatal michoacano ha ampliado la infraestructura para convertir a Morelia en un referente de planeación y movilidad.

Las obras se han realizado del 2021 al 2025, por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) que ha apostado a la infraestructura para elevar la calidad de vida de las familias y ciudadanos.

De acuerdo con un comunicado, el recién fin de semana fue inaugurada la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, una de las obras más esperadas y que destaca no sólo por su aporte a la movilidad en el sur de la ciudad, sino como el cumplimiento de una deuda histórica que el estado tenía con los habitantes de esta zona.

Se trata de una de las más relevantes de la capital del estado, en la que se invirtieron 206.9 millones de pesos; se ubica en en una región que había sido marginada por gobiernos anteriores y que hoy vive un proceso de integración acelerada bajo la actual administración.

La avenida Amalia Solórzano conecta directamente a 78 colonias y articula a las tenencias de Santa María, Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Morelos, beneficiando de forma directa a más de 60 mil personas, y refleja una visión municipalista enfocada en el desarrollo urbano incluyente.

Lee también Inicia entrega de viviendas para el Bienestar en Michoacán; Sheinbaum fija meta de 82 mil casas

La nueva vialidad, de 4.1 kilómetros de extensión, permite recorrer el sur moreliano en ocho minutos, lo que representa una reducción de hasta 61 por ciento en los tiempos de traslado, se agrega en el comunicado.

Además, fortalece un corredor educativo estratégico, ya que en la zona sur se concentran instituciones de alto nivel como la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), la ENES de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, campus Morelia.

A esta obra se le une la construcción del teleférico, próximo a inaugurarse, así como los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, en distribuidores viales en las salidas de la ciudad y en el Paso Catrinas, una obra integral, entre otros proyectos, se especifica en el comunicado.