“Es una responsabilidad ciudadana acercarse a los centros de salud o campañas de vacunación para protegerse”, expresó David García, de 27 años, quien acudió al parque Caneguín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para aplicarse la vacuna contra el sarampión.

David se enteró de la campaña por redes sociales y decidió acudir ante el brote de esta enfermedad. “Me dio mucho miedo lo que está pasando”.

El joven recordó su experiencia durante la pandemia de Covid-19 y destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana en la vacunación.

Roberto Rojas acudió acompañado de sus amigas del trabajo Sylvia Muñoz y Heidi Lili para aplicarse la vacuna, luego de enterarse de la campaña por redes sociales.

“Es un punto muy importante cuidarnos, y si es gratis, nada nos cuesta”, comentó Heidi mientras recibía su dosis.

Sylvia relató que nunca había padecido sarampión; sin embargo, al enterarse por las noticias sobre una nueva cepa, se mostró preocupada y desde la mañana propuso a sus amigos ir a vacunarse.

“Lo veo en las noticias de la televisión y creo que es superimportante”, mencionó.

El módulo de vacunación que instaló el Gobierno capitalino en el parque Caneguín permanecerá hasta este 6 de febrero. Las dosis se aplican a personas de entre 10 y 49 años.

Además, en el módulo se realizan jornadas de salud con servicios como toma de glucosa, medición de oxigenación y consulta médica.