La conversación sobre la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, donde se anunciaron los 29 restaurantes que obtuvieron sus codiciadas estrellas, situó los reflectores en la CDMX, donde una popular taquería se volvió acreedora de este reconocimiento internacional.

Durante la entrega celebrada en Guadalajara, la prestigiosa guía de origen francés premió la excelencia de la alta cocina en México, reconociendo la innovación, técnica y calidad de sus platillos.

Entre los restaurantes de estados como Jalisco, Puebla, Yucatán que obtuvieron las codiciadas estrellas, la taquería La Once Mil obtuvo una Estrella Michelin, acaparando la atención en redes sociales, donde cientos de internautas se preguntaron cómo es el establecimiento.

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La Once Mil ofrece una experiencia taquera elevada sin perder el toque casual del antojo. Foto: Página oficial de Facebook La Once Mil

¿Cómo es La Once Mil?

Situada en Lomas de Chapultepec, La Once Mil es liderada por el chef César de la Parra, quién gracias a su propuesta de tacos de autor, elaborados con ingredientes de alta gama ha conquistado los paladares de sus comensales.

La experiencia gastronómica que ofrece este establecimiento tiene una variedad de cortes de alta calidad, donde los tacos pueden alcanzar un precio desde $125 hasta $335 pesos.

Su menú destaca con platillos como la Delgadita de Nueva York elogiada por su sabor, y el taco de champiñones trufados que combina la riqueza de este elemento con un toque de especias delicadas. Asimismo, los tacos de sirloin Angus y de panceta son un clásico entre sus clientes.

El lugar sobresale en su diseño, que en comparación de los lugares tradicionales, La Once Mil cuenta con un aire sobrio y elegante con pisos amaderados y luz cálida que combinan con un arriesgado toque industrial.

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