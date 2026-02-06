Más Información

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Desaparecidos en Sinaloa; “Mi hijo Pablo es el pilar de nuestra familia”

“Se grabó poco; los rateros arrancaron mis cámaras”: víctimas de robo en San Juan de Aragón

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el repunte de contagios de sarampión en México y cuáles son los síntomas a los que debes estar atento, así como el refuerzo de la vacunación en distintas regiones del país. También abordamos la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado por presuntas extorsiones a empresarios y comerciantes, y la crisis energética en Cuba, donde el gobierno alista un plan ante el desabasto de petróleo en medio de presiones internacionales.

Además, ponemos el foco en el Super Bowl LX y todo lo que lo rodea: desde la sorprendente declaración de Tom Brady, quien evitó elegir a los Patriots como favoritos, hasta el video viral de Pocoyó que “calienta” el escenario para Bad Bunny y enciende las redes sociales. Cerramos con el impacto económico del Gran Juego, que llevó a Estados Unidos a comprar 11% más aguacate mexicano, una cifra que marca récord histórico en exportaciones. Información clave, contexto y un toque ligero para entender lo que está pasando… y lo que viene. 🎙️🥑🏈 Dale play y... ¡Entérate!

