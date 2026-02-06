Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el repunte de contagios de sarampión en México y cuáles son los síntomas a los que debes estar atento, así como el refuerzo de la vacunación en distintas regiones del país. También abordamos la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado por presuntas extorsiones a empresarios y comerciantes, y la crisis energética en Cuba, donde el gobierno alista un plan ante el desabasto de petróleo en medio de presiones internacionales.

Además, ponemos el foco en el Super Bowl LX y todo lo que lo rodea: desde la sorprendente declaración de Tom Brady, quien evitó elegir a los Patriots como favoritos, hasta el video viral de Pocoyó que “calienta” el escenario para Bad Bunny y enciende las redes sociales. Cerramos con el impacto económico del Gran Juego, que llevó a Estados Unidos a comprar 11% más aguacate mexicano, una cifra que marca récord histórico en exportaciones. Información clave, contexto y un toque ligero para entender lo que está pasando… y lo que viene. 🎙️🥑🏈 Dale play y... ¡Entérate!