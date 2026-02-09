El Gobierno de Michoacán anunció la construcción de una planta potabilizadora para garantizar el abasto de agua y mejorar la calidad del servicio en la zona poniente de la capital del estado, donde se beneficiarán más de 300 mil personas.

De acuerdo con lo expresado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, este proyección se contempla en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual se contempla una inversión conjunta de 500 millones de pesos aportados entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos estatal y municipal.

Dijo que esta nueva infraestructura permitirá incrementar hasta en un 35 por ciento la capacidad de potabilización de la ciudad, al complementarse con la planta existente en Vista Bella, ambas operadas por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia.

La planta se ubicará en la tenencia Morelos, en un predio donado por el gobierno estatal, y contará en su primera etapa con capacidad para potabilizar 250 litros por segundo.

El proyecto, explicó, incluye una línea de conducción desde la presa de Cointzio hasta la planta y de ahí hacia la zona poniente de la ciudad, lo que permitirá apagar 18 pozos y contribuir a la recuperación de los mantos acuíferos, expuso.

Ramírez Bedolla dijo que esta obra responde al crecimiento urbano de la zona poniente de la ciudad, donde se proyecta la construcción de más de 11 mil viviendas y un nuevo hospital del IMSS, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias morelianas.

