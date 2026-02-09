El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha emprendido nuevamente la difusión de spots publicitarios antimigrantes, con el objetivo de desincentivar el cruce fronterizo ilegal, bajo la advertencia de que “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”.

Con imágenes de prendas y zapatos abandonados en áreas desérticas, este anuncio que circula en distintos portales web alerta a los connacionales que los cárteles del crimen organizado mienten, ya que “las mulas se roban todo, incluso si sobreviven”.

“La frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor: no hay nada mejor en estar muerto”, puede leerse en el spot, narrado en español por una voz masculina.

“Muertos. Ahogados. Desnutridos. Cruzar la frontera estadounidense no conduce a una vida mejor. Cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, agrega.

El spot también señala, mientras muestra imágenes de la patrulla fronteriza deteniendo migrantes, que los niños podrían morir en remolques, ahogados en el río, o desaparecidos; mientras que las niñas sufrirían abuso sexual.

Esta propaganda estadounidense, cabe destacar, fue detectada apenas un día después de que se realizó el Super Bowl LX, evento deportivo que durante su medio tiempo contó con un show del puertorriqueño Bad Bunny, quien durante su presentación destacó que “ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón”, acto que el propio Trump calificó de “absolutamente terrible”.

También se hace referencia a algunos hechos concretos para propiciar miedo en las personas que intenten cruzar la frontera, como la noticia de que “Decenas de niños y cientos de mujeres jóvenes murieron en intentos desesperados por ingresar a Estados Unidos”, citando Newsweek el pasado 25 de noviembre de 2024; o “Dos hombres condenados por la muerte de 53 inmigrantes en un caso de contrabando en San Antonio”, información del Tribunal de Texas del 18 de marzo de 2023.

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en portales web. Foto: Captura

Esta no es la primera vez que la administración Trump difunde contenido antimigrantes. En mayo del año pasado, circuló una publicidad en la que la secretaria de Seguridad de EU, Kristi Noem, invitaba a los migrantes a autodeportarse mediante la aplicación CBP Home.

Estos anuncios circularon en YouTube e incluso en televisión abierta mexicana, en partidos de futbol, polémica que desencadenó un proyecto de una nueva Ley de Telecomunicaciones, que incluía sanciones o retiro de concesión de radiodifusión a quien difundiera estos contenidos de gobiernos extranjeros.

En otro spot, con fecha de 2025, Kristi Noem agradecía a Donald Trump por “asegurar la frontera y poner a Estados Unidos en primer lugar”.

Kristi Noem transmite anuncios en televisión abierta mexicana sobre migración en horarios de máxima audiencia. Foto: Captura de pantalla video de X

