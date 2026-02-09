Más Información

La presidenta afirmó que en México no hay operaciones conjuntas con agencias de Estados Unidos y reveló que no hay más permisos para agentes estadounidenses en México.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, si acaso, hay agencias de la comparten información de seguridad a nuestro país.

"No hay operaciones conjuntas, no hay; si acaso, hay información que se da por parte de una agencia de los Estados Unidos. Por cierto, no hay más permisos. Lo único que hay de permisos a agentes de las distintas agencias es la renovación. Si alguien se va, pues entonces llega alguien que sustituye.

"Eso es muy importante porque hace poco salió que no sé qué agencia tenía históricamente más agentes en México que nunca antes. No es cierto eso", dijo en conferencia de prensa matutina.

Hace unos días, el diario estadounidense señaló que la administración de Donald Trump está presionando para que fuerzas estadounidenses realicen operaciones conjuntas a fin de desmantelar laboratorios de fentanilo en México.

The New York Times destacó que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, ya hay asesores de la Unión Americana en puestos militares de mando en México, compartiendo información de inteligencia para ayudar a las fuerzas nacionales en sus operaciones antidroga.

