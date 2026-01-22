Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Gertz Manero llega a San Lázaro para comparecencia; busca ser ratificado como embajador en Reino Unido

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Trump amenaza al New York Times tras publicación de encuesta desfavorable; acusa al medio de "animosidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al New York Times con incluir un sondeo desfavorable publicado este jueves dentro de su demanda multimillonaria contra el rotativo, al que acusa de animosidad.

El mandatario republicano sugirió que los sondeos que él considera "falsos y fraudulentos" deberían ser considerados "virtualmente" una "ofensa criminal".

"La encuesta Siena Times, que siempre es tremendamente negativa conmigo, especialmente justo antes de la Elección de 2024, en la que gané por un margen aplastante, será añadida a mi demanda contra el Fracasado New York Times" declaró Trump en su plataforma Truth Social.

El sondeo publicado este jueves afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder.

"Nuestros abogados han exigido que conserven todos los registros y cómo 'computaron' estos resultados falsos - no solo el hecho de que estaba fuertemente sesgada hacia los demócratas. ¡Serán plenamente responsables de todas sus mentiras y fechorías!", dijo.

Este sondeo nacional tiene sin embargo similitudes con el que el Instituto Siena y el NYT publicaron tras el primer año de presidencia del demócrata Joe Biden. Foto: AP
"Menosprecian la reputación profesional" de Trump

Trump presentó en septiembre de 2025 una demanda por 15 mil millones de dólares contra el rotativo liberal, desechada por un juez de Florida.

Un mes después volvió a presentarla, con el estilo corregido, a demanda del juez.

"Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca", afirma la demanda.

"EU está peor que cuando (Trump) asumió el cargo", consideran encuestados

El sondeo Siena forman parte del paquete de encuestas que juzgan severamente el primer año en el poder de Trump, a causa básicamente de la economía.

El 49% de los encuestados considera que el país está peor que cuando asumió el cargo, el 32% dice que está mejor.

La política migratoria de Trump logra mejores resultados, según el trabajo de campo de Siena y el NYT: el 50% considera buena su política en la frontera sur, frente al 46% que la desaprueba.

Este sondeo nacional tiene sin embargo similitudes con el que el Instituto Siena y el NYT publicaron tras el primer año de presidencia del demócrata Joe Biden: en enero de 2022, el 57% de los estadounidenses pensaba que el país iba en mala dirección, frente al 31% que se mostraba optimista.

El 52% de los estadounidenses tenían una opinión favorable de Joe Biden, frente al 42% desfavorable.

