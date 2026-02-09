La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos en materia de minerales críticos y subrayó que su gobierno no modificará la legislación vigente ni entregará los recursos naturales del país, pese a los anuncios recientes sobre un Plan de Acción Conjunto entre ambas naciones.

Durante su conferencia, la Mandataria aclaró que el anuncio realizado la semana pasada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, únicamente se refiere al inicio de pláticas bilaterales, y no a compromisos formales ni cambios legales.

“Primero, no hay nada firmado. Nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas”, afirmó Sheinbaum, luego de que en un comunicado del representante comercial de Estados Unidos se mencionara la posibilidad de modificar marcos normativos y compartir información sobre yacimientos.

Lee también Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

La Presidenta enfatizó que cualquier diálogo se dará bajo el principio de soberanía nacional, descartando exploraciones conjuntas o la apertura indiscriminada de nuevas minas.

“Habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país, no es conjunta, cada quien en su país”, explicó.

Sheinbaum fue enfática al señalar que su administración no cambiará la política minera ni permitirá la entrega de los recursos naturales.

“No vamos a cambiar la legislación y tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo”, sostuvo.

En ese contexto, anunció que su gobierno trabaja en la reversión de más de 200 concesiones mineras, las cuales regresarán al Estado mexicano, principalmente porque no se encontraban en operación.

“Les adelanto: se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano”, indicó.

Detalló que este proceso no implica actos de autoridad, sino que se trata de devoluciones voluntarias.

“Son concesiones que no estaban en producción, entonces, si no estaban en producción, mejor que se regresen. No es un acto de la autoridad, es de manera voluntaria”, precisó.

Lee también Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

La mandataria rechazó señalamientos de colectivos que acusan a su gobierno de impulsar un modelo extractivista o de entregar los recursos naturales del país.

“No vamos a entrar a un proceso destructivista ni estamos entregando los recursos naturales, nada de eso”, aseguró.

Sheinbaum explicó que los llamados minerales críticos varían de país en país y actualmente incluyen incluso metales como la plata y el oro, debido a su importancia estratégica para industrias como la electrónica y la automotriz.

“Lo que debería de haber es un comercio justo de estos minerales en todo el mundo, para que no se concentren en unos cuantos países”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el diálogo con Estados Unidos se limita al intercambio de información general y a la eventual comercialización bajo tratados existentes, sin comprometer la soberanía nacional.

Lee también Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar

“No se ha firmado absolutamente nada. Nosotros exploramos e investigamos conforme a nuestras leyes, y ellos conforme a las suyas”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr