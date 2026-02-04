Más Información

Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró este acuerdo.

Indicó que se busca asegurar el suministro de minerales importantes a la industria mexicana, ante la integración que se tiene con .

Tras haber participado en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía indicó que por parte de México, los trabajos los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y "lo operacional" la dependencia a su cargo.

"Ya en lo operacional la Secretaría de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas".

"Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto y eso es lo que salió hoy anunciado, cada quien, respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos"

"Y respetando cada quien la soberanía del otro", dijo.

Puntualizó que hay una lista de 60 minerales críticos, aunque desconoció si el litio forma parte.

