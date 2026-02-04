Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró este acuerdo.

Indicó que se busca asegurar el suministro de minerales importantes a la industria mexicana, ante la integración que se tiene con Estados Unidos.

Tras haber participado en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía indicó que por parte de México, los trabajos los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y "lo operacional" la dependencia a su cargo.

Lee también Gobierno de Sheinbaum y empresarios van por más inversiones; "México tiene certidumbre", dice la Presidenta

"Ya en lo operacional la Secretaría de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas".

"Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto y eso es lo que salió hoy anunciado, cada quien, respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos"

"Y respetando cada quien la soberanía del otro", dijo.

Puntualizó que hay una lista de 60 minerales críticos, aunque desconoció si el litio forma parte.

Lee también Revira el Frente Amplio Democrático a Sheinbaum; reforma electoral requiere de una discusión pública y responsable, señala

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/rmlgv