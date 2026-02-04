La descalificación no favorece el entendimiento e interrumpe el diálogo antes de que ocurra, manifestó el Frente Amplio Democrático al rechazar los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina de este miércoles señaló que no se puede cuestionar algo que aún no existe.

“Lo increíble es que todavía no hay reforma (electoral). Qué bueno que lo escriban (el desplegado). Yo solo estoy debatiendo públicamente. Hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión. Se van a sorprender todos de la reforma”, dijo la Ejecutiva federal.

En un comunicado, el Frente manifestó que desde el 24 de junio de 2025, la Presidenta ha señalado que su propuesta de reforma electoral tendría tres ejes centrales: la reducción del presupuesto del INE, el recorte al financiamiento público de los partidos políticos y la modificación o eliminación de la representación proporcional.

“Estos planteamientos justifican una discusión pública anticipada, responsable y bien informada. Nuestra preocupación no es retórica ni partidista. Debilitar o eliminar la representación proporcional significaría un retroceso en la pluralidad política y podría constitucionalizar esquemas de sobrerrepresentación que creíamos superados tras décadas de lucha democrática”, señaló.

Aseguró que debilitar la estructura desconcentrada del INE, así como de los OPLEs, elegir consejerías electorales y debilitar el control del desvío de recursos públicos para fines electorales no abona en absoluto a elecciones equitativas y auténticas.

“Justo por todo ello es que exigimos que se transparenten los términos de la iniciativa presidencial anunciada. Defender el pluralismo y los equilibrios constitucionales no es oponerse al pueblo, sino garantizar que todas las voces estén representadas. En eso consiste la democracia constitucional por la que preguntó la Jefa del Ejecutivo”, señaló.

Y resaltó que este movimiento está respaldado por cientos de ciudadanas y ciudadanos de distintas trayectorias, generaciones y visiones políticas, unidos solamente por la defensa de la democracia constitucional que conseguimos entre todas y todos tras una exitosa transición que reivindicamos sin complejos y con argumentos.

