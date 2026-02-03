El senador de Morena Adán Augusto López Hernández advirtió que las elecciones de 2027 representarán un reto complejo para su partido, rechazó versiones que lo colocan como posible jefe de campaña y respaldó a la senadora Andrea Chávez, a quien defendió frente a señalamientos “que buscan debilitar” sus aspiraciones de gobernar Chihuahua.

En una larga plática con reporteros, negó que su decisión de dejar la coordinación parlamentaria esté ligada a proyectos personales, a la promoción de candidaturas específicas o a acuerdos con figuras del círculo cercano del expresidente.

“Esa versión existe solamente en la imaginación retorcida de Roberto Madrazo”, respondió al ser cuestionado sobre si coordinaría una eventual campaña electoral de Andy López Beltrán.

🗣️ "Andrea Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios... es la mejor posicionada..."



Insistió en que su nueva etapa se centrará exclusivamente en trabajo territorial y organización política y negó tener en la mira alguna representación diplomática.

López Hernández confirmó que permanecerá como senador el resto de la legislatura, sin presidir comisiones ni asumir nuevos cargos legislativos, y reiteró que habló directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de presentar su renuncia.

Precisó que informó de su decisión a la secretaria de Gobernación, quien -dijo- actuó con respeto institucional y político. “Le comuniqué la decisión porque es quien tiene a su cargo la política interna del gobierno federal”, argumentó. Además, conocían su decisión muy pocos senadores, como Ignacio Mier y Laura Itzel Castillo.

Adán Augusto López en el Senado de la República. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Por otra parte, reconoció que pese a que Morena mantiene una amplia presencia territorial y legislativa, “no va a ser fácil el 27”, al referirse a las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en 2027, por lo que advirtió que el movimiento requerirá del trabajo de todos, particularmente en tareas de base, unidad interna y organización territorial.

Subrayó que su labor no implica promoción del voto, ya que el proceso electoral aún no inicia, sino sólo fortalecimiento político previo en los estados.

Adán Augusto López en el Senado de la República. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Adán Augusto defiende a Andrea Chávez

Adán Augusto López salió en defensa de la senadora Andrea Chávez, ante versiones que señalan que su salida de la coordinación debilita las aspiraciones de la legisladora de competir por la gubernatura de Chihuahua.

“La senadora Andrea Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios, de demostraciones. Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado y piensan algunos o algunas que inundando las redes con notas como esas la van a descarrilar, pero se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, enfatizó.

Adán Augusto López en el Senado de la República. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Negó que en su nueva encomienda partidista vaya a coordinar a los candidatos a diputados federales o una eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán para buscar una curul.

“No, yo voy a hacer un trabajo territorial y de organización. (…) Primero, es algo que a mí me apasiona, yo siempre he estado dedicado al territorio, a la organización político electoral y ahora más que nunca el movimiento, el partido, requieren el trabajo de todos”, subrayó.

Sobre presuntas investigaciones en México o Estados Unidos, el senador negó tener conocimiento de alguna indagatoria en su contra.

Adán Augusto López en el Senado de la República. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Si hubiese la mínima investigación, yo ya me habría presentado ante la autoridad”, afirmó.

Aseguró que las acusaciones forman parte de estrategias de desgaste político, tanto de la oposición como de sectores internos del movimiento.

Finalmente, descartó buscar embajadas o nuevos cargos y reafirmó su compromiso con el trabajo político de base. “La mejor embajada a la que puede aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República”, concluyó.

