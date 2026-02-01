Más Información

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Tras meses de rumores, anunció esta mañana que se retira de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

En conferencia de prensa, sin dar mayor explicación de los motivos, el legislador tabasqueño dijo que no solicitara licencia y se mantendrá dentro de la "cómo un senador más".

Adán Augusto informó que además de continuar con sus actividades legislativas, dedicará su tiempo a hacer "trabajo de tierra" con el objetivo de fortalecer a Morena.

Lee también

En la rueda de prensa, en medio de la reunión plenaria de los senadores de Morena, se informó que el senador Ignacio Mier Velazco es el nuevo coordinador de la bancada mayoritaria y asumirá también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Se dio a conocer que el senador Adán Augusto López será el coordinador de Morena en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]