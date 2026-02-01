Tras meses de rumores, Adán Augusto López anunció esta mañana que se retira de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

En conferencia de prensa, sin dar mayor explicación de los motivos, el legislador tabasqueño dijo que no solicitara licencia y se mantendrá dentro de la bancada morenista "cómo un senador más".

Adán Augusto informó que además de continuar con sus actividades legislativas, dedicará su tiempo a hacer "trabajo de tierra" con el objetivo de fortalecer a Morena.

En la rueda de prensa, en medio de la reunión plenaria de los senadores de Morena, se informó que el senador Ignacio Mier Velazco es el nuevo coordinador de la bancada mayoritaria y asumirá también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Se dio a conocer que el senador Adán Augusto López será el coordinador de Morena en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

