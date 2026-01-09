Omar García Harfcuh, titular de la Secretaría de Seguriad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que “va bien” la investigación de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco en la administración del senador por Morena Adán Augusto López.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este 9 de enero en Acapulco, García Harfuch señaló que han habido más detenciones por el caso del líder del grupo delincuencial “La Barredora”, pero desconoció si Bermúdez solicitó atención médica al estar privado de la libertad en el Altiplano.

“Después de su detención, se le cumplimentó una orden de aprehensión, primero que tiene la fiscalía en Tabasco y tiene otra orden de aprehensión en FGR. Las investigaciones continúan, ha habido más detenciones (....). Ha habido otra serie de detenciones, recientemente también se detuvo a un exdirector de la policía estatal.

“Todas las declaraciones y todo esto, que obra ya en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, en su momento lo informará a la Fiscalía. Todos siguen detenidos, va bien la investigación”, expuso el titular de la SSPC.

“¿Hay alguna otra acusación fuera de estos delitos federales que están en contra de este personaje?”, se le preguntó.

“Hasta donde tiene conocimiento la Secretaría, no. A menos que después la Fiscalía General de la República inicie otra carpeta por otros delitos”, respondió.

Desconoció el secretario de Seguridad cuando es la próxima audiencia de Bermúdez Requena y destacó la comunicación permanente que hay con Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina tras la detención.

