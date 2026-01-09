El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno de México ha intensificado las operaciones de seguridad en Guerrero, incluidas acciones estratégicas en altamar y en la franja costera, como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Acapulco, Guerrero, el funcionario destacó que en los primeros quince meses de la actual administración se ha reforzado de manera significativa la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad, con una participación clave de la Secretaría de Marina en las operaciones marítimas y de vigilancia en las costas guerrerenses.

“(...) se ha fortalecido la estrategia nacional de seguridad a partir de la implementación de sus cuatro ejes, con énfasis en la coordinación”, afirmó García Harfuch.

Seguridad en costas del estado de Guerrero. Foto: Archivo

Estas acciones se complementan con despliegues estratégicos en altamar para inhibir el tráfico de drogas y armas por vía marítima.

El titular de la SSPC destacó que estas acciones han contribuido a una disminución del 65 por ciento en el promedio diario de homicidios en Guerrero durante los primeros quince meses de gobierno, la cifra más baja registrada desde 2009, lo que refleja —dijo— la efectividad del trabajo coordinado entre las fuerzas federales y estatales.

Harfuch destaca detención de Félix Valentín “N”

Como parte de los resultados recientes, informó que el pasado 7 de enero se llevó a cabo un operativo encabezado por la Secretaría de Marina que derivó en la detención de Félix Valentín “N”, presunto integrante de una célula delictiva dedicada al secuestro, la extorsión y la venta de drogas.

El detenido operaba en diversas localidades del estado y se encargaba de la distribución de estupefacientes y del resguardo de armas.

Asimismo, recordó que en octubre pasado elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realizaban labores de investigación contra la extorsión en el mercado central de Acapulco fueron agredidos por integrantes de una célula criminal.

García Harfuch subrayó que las labores de inteligencia, investigación y despliegue territorial, tanto en tierra como en altamar, se mantienen de manera permanente para ubicar y detener a los responsables de delitos que afectan directamente a las familias guerrerenses.

Finalmente, reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno federal es combatir la extorsión y generar confianza entre comerciantes, empresarios y transportistas para que denuncien estos delitos. “Esto permitirá actuar con mayor eficacia contra quienes dañan la economía local y la tranquilidad de la población”, concluyó.

