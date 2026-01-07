Chilpancingo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, por el delito de cohecho.

De acuerdo con el periódico El Sur, la fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de cohecho por el presunto collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos, que presuntamente le regalaron a la edil.

El collar lo presumió la alcaldesa en una sesión de cabildo realizada en octubre del 2025; tras la exhibición, López Rodríguez aseguró que era de fantasía y que se lo había regalado una vecina de la colonia Simón Bolívar, una de las más marginadas en el puerto.

Afirmó que el collar no era ni costoso ni de oro sino de acero.

“¿Ustedes creen que una señora de la Simón Bolívar me va a regalar un collar de 200 mil pesos?”, dijo López Rodríguez.

En otras entrevistas, la alcaldesa justificó el regalo: “¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. Y les voy a decir 'no, no te lo acepto', yo agradezco su amor y cariño del pueblo”, dijo la alcaldesa.

La denuncia fue presentada por el excandidato a la alcaldía por el Partido Encuentro Social (PES), Ramiro Solorio Almazán.

En sus redes sociales, Solorio Almazán afirmó que el martes 6 de enero ratificó la denuncia ante la fiscalía especializada. Informó que ese día rindieron su declaración dos testigos y afirmó que se llamará a declarar a la alcaldesa.

Alcaldesa de Acapulco asegura que collar de 227 mil pesos es un regalo del pueblo (27/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Solorio Almazán pidió a López Rodríguez que se separe de la alcaldía para que enfrente el proceso de investigación sin fuero y sin recursos públicos.

“El delito de cohecho no es asunto menor, máxime cuando la sanción es de seis a 16 años de prisión, por esa razón Abelina López debe separarse del cargo para enfrentar la investigación que realiza la fiscalía de combate a la corrupción”, dijo el ex candidato.

En abril del 2025, Solorio Almazán presentó ante el Congreso del estado una solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa de Acapulco.

La solicitud de revocación de mandato fue presentada por supuestas omisiones de López Rodríguez en sus funciones como alcaldesa, entre ellas la falta de un programa de prevención del delito, no cumplir con las sesiones ordinarias de cabildo, ni con las del cabildo abierto; además de los viajes al extranjero sin solicitar permiso al Congreso del estado.

En junio del 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció a López Rodríguez ante la FGE por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público y negarse a rendir cuentas sobre el destino de 898 millones de pesos de recursos federales ejercidos por su administración en 2023.

Esos 898 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y participaciones de los ramos 33 y 38.

