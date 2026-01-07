Más Información
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos
Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada
Culiacán, Sin.- Los tripulantes de un yate que quedó a la deriva cerca del puerto de Mazatlán tras sufrir un desperfecto en su sistema de propulsión, fueron auxiliados por elementos de la Cuarta Región Naval, los cuales los remolcaron a los embarcaderos de la Marina del Cid.
Las autoridades navales dieron a conocer que los dos tripulantes del yate de nombre “Tranquilo” son de origen norteamericano y no requirieron asistencia médica, por lo que solo fueron remolcados para que la embarcación sea reparada.
Lee también A 10 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, continúan suspendidas las corridas en dos líneas; no hay fecha para reanudar operaciones
Se informó que la Cuarta Región Naval fue notificada que una pequeña embarcación se encontraba a la deriva, muy cerca del puerto de Mazatlán, por problemas en su sistema de propulsión, por lo que se desplazó personal para brindarles ayuda y verificar el estado de salud de sus tripulantes.
Menor de 13 años da a luz en Hospital de la Mujer en Chiapas; la reportan delicada de salud, al igual que a su bebé
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]