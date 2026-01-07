Culiacán, Sin.- Los tripulantes de un yate que quedó a la deriva cerca del puerto de Mazatlán tras sufrir un desperfecto en su sistema de propulsión, fueron auxiliados por elementos de la Cuarta Región Naval, los cuales los remolcaron a los embarcaderos de la Marina del Cid.

Las autoridades navales dieron a conocer que los dos tripulantes del yate de nombre “Tranquilo” son de origen norteamericano y no requirieron asistencia médica, por lo que solo fueron remolcados para que la embarcación sea reparada.

Se informó que la Cuarta Región Naval fue notificada que una pequeña embarcación se encontraba a la deriva, muy cerca del puerto de Mazatlán, por problemas en su sistema de propulsión, por lo que se desplazó personal para brindarles ayuda y verificar el estado de salud de sus tripulantes.

