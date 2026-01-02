Cuatro hombres fueron auxiliados sin lesiones de consideración luego de que el barco en el que navegaban quedara detenido peligrosamente en el borde de una cascada de aproximadamente 40 metros de altura, equivalente a un edificio de 12 a 14 pisos.

El hecho se produjo el lunes 29 de diciembre en la presa Grootdraai, ubicada en Standerton, Sudáfrica, tras un desperfecto técnico que dejó a la embarcación sin control en medio de la corriente.

El incidente ocurrió cerca de las 19:05 (hora local), momento en el que la fuerza del agua arrastró el barco hasta quedar suspendido al límite del precipicio.

Registros difundidos en redes sociales muestran a los tripulantes sujetándose a la estructura para evitar caer por la cascada mientras aguardaban ayuda.

Operativo de rescate y medidas preventivas

Los equipos del Instituto Nacional de Rescate Marítimo de Sudáfrica (NSRI) arribaron al lugar alrededor de las 20:30, tras recibir el reporte de emergencia.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, un funcionario del Departamento de Agua y Saneamiento procedió a abrir tres compuertas de la presa con el objetivo de disminuir el nivel del agua en el punto donde estaba atrapada la embarcación, lo que permitió a los rescatistas aproximarse de forma segura.

La maniobra, sin embargo, generó un aumento del caudal del río aguas abajo de la presa. Ante esta situación, las autoridades emitieron una advertencia preventiva para que los habitantes cercanos abandonaran temporalmente sus viviendas y se trasladaran a zonas seguras, como medida de precaución.

Una vez controladas las condiciones, los cuatro ocupantes fueron asegurados y evacuados mediante una cuerda de rescate.

Posteriormente, fueron trasladados a un centro hospitalario local para una evaluación médica de rutina, sin que se informaran heridas de gravedad, según el NSRI.

