Crans Montana.- Testimonios recogidos por en Crans Montana -estación de esquí suiza donde apenas iniciado el nuevo año se produjo el incendio de un bar que se cobró al menos 40 vidas- apuntan a un accidente pirotécnico como causa de esta tragedia que ha enlutado a Suiza.

La magnitud del drama se acentuó por una escalera -la única salida del subsuelo donde se desarrollaba la fiesta- en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio.

La Nochevieja es el momento más festivo del año y en estaciones de esquí como Crans Montana se volvió habitual utilizar botellas de champagne con luces de bengala como símbolo de alegría y prosperidad.

Para hacer el momento más especial una camarera sube en los hombros de uno de sus colegas llevando en las manos una de esas botellas con bengalas.

Algunas chispas de las bengalas habrían llegado al techo, donde el fuego empezó y envolviendo el local en llamas en cuestión de minutos y alcanzando, por la configuración del lugar, temperaturas que pudieron haber llegado a entre 500 y 700 grados.

Parte central del único acceso al bar era muy estrecho

Alain, de 23 años y empleado del municipio de Crans Montana se acercó esta mañana al lugar de la tragedia, en la que murieron dos amigos, una de las camareras que había entrado recientemente a trabajar en el bar y un miembro de seguridad.

El joven había salido del bar “Le Constellation” media hora antes de declararse el incendio (01.30 hora local) porque tenía que trabajar el primer día del año, según contó a EFE.

Confirmó que para esa hora ya se habían encendido varias botellas con bengala y que la parte central del único acceso era muy estrecha: “Podían pasar a la vez dos niños, pero no dos adultos”.

Por el momento, las autoridades han dicho que no se sabe cuántas personas se encontraban dentro del local nocturno, pero sin duda estaba lleno, ya que varios testigos han señalado que había una larga cola para entrar.

Además de los fallecidos, las autoridades han confirmado que hubo 115 heridos, la mayoría graves, con casos extremos de quemaduras en hasta el 60% de la superficie corporal.

“Estaba con algunas amigas en el bar del costado, queríamos cambiar de bar y pasamos delante, pero había un cola tan larga que nos dijimos, mala suerte, no vamos a hacer esta cola tan larga, y decidimos ir a otro sitio”, declaró a EFE Emma, universitaria de 18, muy consciente de que esta última decisión les salvó la vida.

Charlotte, madre de un joven que se encontraba en una fiesta en la misma calle del incendio, recuerda los momentos de angustia que vivió hasta que vio a su hijo volver sano y salvo, pero no sin antes haber intentado ayudar a heridos que salían de “Le Constellation” aportando agua y cubriendo a algunos que lograron escapar con mantas antincendios que habían llevado los bomberos.

Italia ve "poco responsable" las bengalas en un bar

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio en un bar en la noche de fin de año, en el que perdieron la vida al menos al menos 40 personas y 115 resultaron heridas, varias de ellas de nacionalidad italiana.

"Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general", avanzó a los medios Tajani.

El ministro y vicepresidente del gobierno italiano aclaró tras reunirse con las autoridades helvéticas que la colaboración es "positiva" pero avisó que, tras "salvar vidas", la búsqueda de la verdad es "fundamental".

Preguntado por los vídeos que circulan en internet, en los que se ve el uso de bengalas dentro del bar y el inicio del fuego, Tajani consideró que es "poco responsable".

"Yo no conocía el local pero el uso de fuegos artificios, aunque sean pequeños, en un local así... diría que me parece una elección poco responsable", dijo el jefe de la diplomacia italiana, que depositó una corona de flores a las puertas del bar.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Ayer fueron trasladados en helicóptero al hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda, en Milán (norte), tres italianos, una chica de 29 años y dos chicos de 16, mientras que este viernes se espera la llegada de otros cuatro pacientes desde Suiza.

