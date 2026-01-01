Más Información
Roma. Tres jóvenes italianos gravemente heridos en el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana durante la Nochevieja han sido trasladados este jueves a un hospital de Milán (norte) para ser atendidos de sus quemaduras.
Los tres pacientes son una chica de 30 años y dos chicos de 16 que han podido ser trasladados en helicóptero desde Suiza, donde fueron atendidos, en un primer momento tras la tragedia, a la unidad para grandes quemados del hospital milanés de Niguarda.
Los dos primeros helicópteros han llegado a Milán en torno a las 19:00 hora local (18:00 GMT), según avanza la televisión pública, mientras que al tercero se le espera esta tarde.
El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad suiza de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha avanzado que al menos 12 connacionales han resultado heridos y que otros tantos siguen desaparecidos.
Italia ha ofrecido ayuda a la vecina Suiza para atender a las víctimas de esta tragedia y, por eso, hoy ha conseguido repatriar a los tres primeros italianos.
Los tres presentan “condiciones graves” por las quemaduras y están intubados, pero han podido ser transportados, según ha declarado ante la prensa a las puertas del hospital de Niguarda el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso.
Además, se han liberado 18 puestos en este centro sanitario por si fueran necesarios en las próximas horas.
El primer informe médico de estos tres primeros pacientes italianos será publicado previsiblemente después de las 20:00 horas de este jueves, según estimó el consejero.
Bertolaso también ha explicado que han localizado a otros dos jóvenes italianos hospitalizados en Berna y Zurich, pero que sus condiciones son “tan críticas” que impiden su traslado.
