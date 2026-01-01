Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva dedicada al robo de divisas en el AICM

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Roma. Tres jóvenes italianos gravemente heridos en el de un bar en la localidad suiza de durante la Nochevieja han sido trasladados este jueves a un hospital de Milán (norte) para ser atendidos de sus quemaduras.

Los tres pacientes son una chica de 30 años y dos chicos de 16 que han podido ser trasladados en helicóptero desde , donde fueron atendidos, en un primer momento tras la tragedia, a la unidad para grandes quemados del hospital milanés de Niguarda.

Los dos primeros helicópteros han llegado a en torno a las 19:00 hora local (18:00 GMT), según avanza la televisión pública, mientras que al tercero se le espera esta tarde.

El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad suiza de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha avanzado que al menos 12 connacionales han resultado heridos y que otros tantos siguen desaparecidos.

ha ofrecido ayuda a la vecina Suiza para atender a las víctimas de esta tragedia y, por eso, hoy ha conseguido repatriar a los tres primeros italianos.

Los tres presentan “condiciones graves” por las y están intubados, pero han podido ser transportados, según ha declarado ante la prensa a las puertas del hospital de Niguarda el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso.

Además, se han liberado 18 puestos en este centro sanitario por si fueran necesarios en las próximas horas.

El primer informe médico de estos tres primeros será publicado previsiblemente después de las 20:00 horas de este jueves, según estimó el consejero.

Bertolaso también ha explicado que han localizado a otros dos hospitalizados en Berna y Zurich, pero que sus condiciones son “tan críticas” que impiden su traslado.

