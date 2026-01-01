Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

El incendio en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de 40 muertos y 115 heridos, informó este jueves la policía.

En conferencia de prensa, Frederic Gisler señaló que “alrededor de 40 personas” murieron en el incendio, que se produjo durante los festejos de Año Nuevo, y que, de los 115 heridos, muchos están graves.

Explicó que la prioridad es identificar a los fallecidos “para que los cuerpos puedan ser retornados rápidamente” a sus familias.

Lee también Incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza, deja decenas de muertos y un centenar de heridos; autoridades descartan atentado

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incendio de “una de las peores tragedias que nuestro país ha experimentado”. Dijo que se trata de “un drama de una escala desconocida”.

Gisler dijo que cree que entre las víctimas hay varios extranjeros y que ya se estableció contacto con las familias para mantenerlas informadas.

La fiscal general suiza, Beatrice Pilloud, indicó que se está investigando la causa del incendio, pero que es un “trabajo que tomará tiempo”.

Lee también VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Señaló que “hay varias hipótesis” en torno al origen del incendio, y que por ahora la teoría que prevalece es que el incendio “causó una explosión”. Muchos testigos ya han sido entrevistados.

Durante la conferencia, el presidente Parmelin dijo que ha recibido múltiples llamadas de condolencia y solidaridad de gobiernos tras el incendio del bar y que varios se han ofrecido recibir a heridos con quemaduras muy graves y extendidas.

“Algunos de ellos van a colaborar con Suiza para recibir a quienes han sufrido quemaduras muy graves, pues estas personas necesitan ser atendidas muy rápidamente”, declaró, luego de inspeccionar el área del siniestro.

Lee también Sofocan incendio en fraccionamiento de Cuautitlán Izcalli; no se reportan personas lesionadas

Añadió que las banderas ondearán a media asta en señal de luto durante cinco días. Una “tragedia de esta escala” no debe ocurrir de nuevo, aseveró. Suiza, dijo, está “unida en el dolor y la solidaridad”. Reconoció que las víctimas eran personas jóvenes.

El gobernador regional Mathias Reynard indicó que se desplegaron a la zona del incendio 42 ambulancias, 13 helicópteros y tres camiones para desastres. Lamentó que “un número significativo” de los heridos se encuentra en condición “crítica”.

Sobre los países que han ofrecido a atender a los pacientes con quemaduras severas, mencionó a Francia, Alemania e Italia.

Lee también Se registra incendio en bodega de la Central de Abastos de Mérida; no se reportan heridos

Cuestionada sobre las versiones de qué botellas de champaña con bengalas pudieron provocar el incendio, como han señalado sobrevivientes, y sobre la aparente estrechez de las escaleras de salida, la fiscal Pilloud que no está en condición de confirmar nada, aunque todo indica que la salida sí era estrecha. Tampoco se sabe aún, dijo, cuántas personas había en e bar en el momento del incendio.

El consejero estatal, Stéphane Ganzer subrayó que el incidente no se trató de un ataque, y que fue el incendio el que causó una “conflagración” y no una gran explosión la que desató el fuego.

🔴 Decenas de personas murieron, de acuerdo con el informe de la policía local el 1 de enero, tras un desastroso incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana.



Además, se reportaron alrededor de 100 heridos, y helicópteros llegaron para trasladar a muchos de… pic.twitter.com/d5juHgvfu7 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 1, 2026

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss