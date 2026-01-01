Más Información

La madrugada de este jueves se registró el incendio de un departamento en un segundo nivel en calles de .

No se reportaron personas lesionadas por el fuego, de acuerdo a una ficha informativa.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió la emergencia en la calle 5 de Febrero, esquina con Durango, en la colonia San Apolonia.

Luego de varios minutos de labores, los "vulcanos" controlaron el fuego en el departamento.

Tras los trabajos de enfriamiento se confirmó que no hubo afectaciones a inmuebles vecinos, se informó mediante una tarjeta informativa.

