Más Información
Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"
Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026
Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares
La madrugada de este jueves se registró el incendio de un departamento en un segundo nivel en calles de Azcapotzalco.
No se reportaron personas lesionadas por el fuego, de acuerdo a una ficha informativa.
Lee también Al menos 20 personas resultan lesionadas tras volcadura de vehículo de transporte público en Circuito Exterior Mexiquense
Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió la emergencia en la calle 5 de Febrero, esquina con Durango, en la colonia San Apolonia.
Luego de varios minutos de labores, los "vulcanos" controlaron el fuego en el departamento.
Tras los trabajos de enfriamiento se confirmó que no hubo afectaciones a inmuebles vecinos, se informó mediante una tarjeta informativa.
Fallecen cuatro personas por aparente intoxicación de gas dentro de casa en alcaldía Álvaro Obregón; tres más están hospitalizadas
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]