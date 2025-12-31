Más Información
Cuatro personas murieron intoxicadas y tres más fueron llevadas a un hospital por una aparente fuga de gas, dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.
El incidente ocurrió en una casa ubicada en la calle de Galeana, colonia Santa Fe, hasta donde arribó personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, de acuerdo a una ficha informativa.
Paramédicos y bomberos participaron en el rescate de las tres personas sobrevivientes.
Tras el traslado de los intoxicados a hospitales, se acordonó la zona para el trabajo de los peritos y el posterior rescate de los cuerpos.
