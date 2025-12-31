Más Información

Cuatro personas murieron intoxicadas y tres más fueron llevadas a un hospital por una aparente , dentro de un domicilio en la .

El incidente ocurrió en una casa ubicada en la calle de Galeana, , hasta donde arribó personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, de acuerdo a una ficha informativa.

Tres personas están hospitalizadas por intoxicación de gas (31/12/2025). Foto: Especial
Tres personas están hospitalizadas por intoxicación de gas (31/12/2025). Foto: Especial

Paramédicos y bomberos participaron en el rescate de las tres personas sobrevivientes.

Tras el traslado de los intoxicados a hospitales, se acordonó la zona para el trabajo de los peritos y el posterior rescate de los cuerpos.

