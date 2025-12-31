El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es la columna de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México y el sistema de transporte masivo con mayor demanda diaria en la región.

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del INEGI, durante 2025 el número de personas usuarias del Metro mostró un flujo constante mes a mes: en enero se registraron 163.2 millones de viajes; en febrero, 164.9 millones; en marzo, 181.3 millones; en abril, 168.3 millones; en mayo, 179.4 millones; en junio, 175.1 millones; en julio, 177.4 millones; en agosto, 179.8 millones; en septiembre, 186.5 millones; y en octubre, 200.1 millones de personas usuarias. Estas cifras reflejan la magnitud del uso cotidiano del Metro como medio de transporte para millones de personas que se desplazan a sus centros de trabajo, estudio y actividades diarias.

El 6 de mayo de 2025, la jefa de gobierno, Clara Brugada, designó a Adrián Rubalcava como director del Metro, un servicio estratégico de infraestructura pública, con una red integrada por 12 líneas, más de 190 estaciones y alrededor de 225 kilómetros de vías, manteniendo una tarifa de cinco pesos por viaje, vigente desde 2013, que permite el acceso al transporte a amplios sectores de la población mediante subsidio público.

El 6 de mayo de 2025, la jefa de gobierno, Clara Brugada, designó a Adrián Rubalcava como director del metro. Foto: Especial

Lee también: Retiran 4,660 toneladas de basura de barrancas de ÁO

En este contexto de alta demanda, cualquier interrupción en el servicio impacta de manera directa a las personas usuarias, ya sea por retrasos prolongados, saturación de estaciones o la necesidad de buscar rutas alternas, lo que frecuentemente se traduce en llegadas tardías a sus labores cotidianas.

En lo que va del año, suman en total de 2 mil 16 objetos que han caído a las vías, de los cuales 44.8% corresponde a teléfonos celulares. A lo largo de 2025, diversas fallas obligaron a suspensiones parciales o totales del servicio en distintas líneas y estaciones del Metro.

Fallas del Metro en el 2025

El martes 15 de abril, se registró una falla en un tren de la Línea 5 del Metro, a la altura de la estación La Raza, lo que provocó retrasos en el servicio y tiempos de espera de hasta 20 minutos para el arribo de los convoyes, de acuerdo con reportes de usuarios. El STC informó que se realizó la revisión del tren en la misma estación, sin necesidad de enviarlo a talleres, y que tras concluir la inspección se normalizó la marcha de los trenes en la línea.

El 5 de mayo, la Línea 8 del Metro presentó fallas eléctricas que obligaron a suspender el servicio en el tramo de Santa Anita a Constitución de 1917, por lo que la operación se mantuvo de manera provisional únicamente de Santa Anita a Garibaldi. La afectación ocurrió por la noche y el servicio se normalizó hasta la mañana del día siguiente, tras concluir la revisión al sistema eléctrico.

Lee también: Buscan recuperar 75% de desechos; Gobierno entrega contenedores

El 5 de mayo, la Línea 8 del Metro presentó fallas eléctricas que obligaron a suspender el servicio en el tramo de Santa Anita a Constitución de 1917. Foto: Adriana Hernández/EL UNIVERSAL.

El 7 de mayo, el servicio de la Línea B fue suspendido parcialmente debido a fallas en la zona de vías, lo que provocó el cierre de las estaciones Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón. La interrupción comenzó durante la tarde, en plena hora pico, y el servicio se brindó de forma provisional en los tramos Buenavista–Oceanía y Villa de Aragón–Ciudad Azteca. La operación total se reanudó la mañana del 8 de mayo, luego de concluir los trabajos de reparación y revisión.

El 7 de mayo, el servicio de la Línea B fue suspendido parcialmente debido a fallas en la zona de vías, lo que provocó el cierre de las estaciones Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón. Foto: Especial

El miércoles 14 de mayo, la Línea B del Metro presentó una nueva falla en su sistema eléctrico que provocó la detención momentánea del servicio en el tramo de Buenavista a Villa de Aragón; aunque el STC no confirmó una suspensión total, informó que la línea se encontraba detenida de manera provisional mientras se realizaba la revisión. Tras casi una hora de trabajos, el servicio se reanudó y los trenes volvieron a circular de forma continua en las 21 estaciones.

El lunes 2 de junio, la Línea A del Metro suspendió el servicio en el tramo de Peñón Viejo a La Paz debido a inundaciones provocadas por lluvias, lo que obligó a interrumpir la circulación de trenes en varias estaciones. El STC informó que el servicio se restableció una vez que disminuyó el nivel del agua tras labores de desazolve, sin precisar el tiempo total de afectación.

Lee también: Buscan amuletos para atraer dinero

El viernes 6 de junio, se registró una falla en un tren de la Línea 3 del Metro, lo que provocó retrasos en el servicio y tiempos de espera de hasta 30 minutos, de acuerdo con reportes de personas usuarias. Alrededor de las 9:00 horas, un convoy fue retirado de circulación en la terminal Indios Verdes para su revisión en talleres.

El martes 11 de junio, el servicio en la Línea A se vio afectado por una falla eléctrica en el sistema de catenaria, lo que provocó la suspensión de operaciones entre las estaciones Los Reyes y La Paz. Tras trabajos técnicos, el servicio fue reanudado más tarde el mismo día.

El miércoles 25 de junio, cinco estaciones de la Línea A, de Peñón Viejo a La Paz, dejaron de operar debido a lluvias intensas en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que ocasionó acumulación de agua en las vías. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El miércoles 25 de junio, cinco estaciones de la Línea A, de Peñón Viejo a La Paz, dejaron de operar debido a lluvias intensas en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que ocasionó acumulación de agua en las vías. El servicio se normalizó posteriormente tras concluir las labores de bombeo.

Lee también: En busca de 12 uvas dulces y económicas; venden el kilo hasta en 150 pesos

El viernes 25 de julio, usuarios de la Línea A registraron afectaciones durante aproximadamente una hora y media, luego de que vehículos auxiliares quedaron varados en estaciones, lo que provocó la suspensión del servicio en cuatro estaciones del tramo oriente. El STC informó que la circulación se restableció tras retirar las unidades.

Solo cuatro días después, el martes 29 de julio, la Línea A presentó una nueva interrupción del servicio debido a problemas en la catenaria, ocasionados por una falla geológica que torció postes del sistema eléctrico. El servicio fue restablecido una vez concluidos los trabajos de corrección.

El domingo 4 de agosto, el servicio se suspendió en las estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por fallas en la catenaria. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Seis días más tarde, el domingo 4 de agosto, el servicio se suspendió en las estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por fallas en la catenaria. La situación fue atendida por personal técnico, lo que permitió la reapertura de las estaciones más tarde.

Lee también: Sin claridad, entrada en vigor de la medida para separar basura en CDMX

El viernes 9 de agosto, nuevamente la Línea A registró afectaciones por fallas en la catenaria, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio. El STC informó que la operación se normalizó tras la revisión del sistema eléctrico.

El jueves 14 de agosto, se registró una falla en la Línea 2 del Metro que provocó la suspensión de un tramo del servicio, luego de que se detectara un desgaste en el bloque de aislamiento de la barra guía que conduce la electricidad de los trenes, aunado a condiciones de humedad excesiva. Autoridades informaron que el incidente obligó a desalojar aproximadamente a mil 400 personas y a activar protocolos de atención por acumulación de agua.

El martes 2 de septiembre, las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental de la Línea A suspendieron el servicio debido a lluvias que provocaron acumulación de agua en las vías. Foto: Luis Camacho | El Universal

El martes 2 de septiembre, las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental de la Línea A suspendieron el servicio debido a lluvias que provocaron acumulación de agua en las vías. El servicio se reanudó tras las labores de desalojo.

Lee también: Caen dos sujetos por ataque a tiros contra pareja en Venustiano Carranza; una de las víctimas murió y la otra fue hospitalizada

El miércoles 3 de septiembre, la Línea A presentó un cierre parcial de Guelatao a La Paz por afectaciones derivadas de las lluvias, por lo que los trenes sólo operaron en el tramo restante hasta que las condiciones permitieron la reapertura.

El viernes 5 de septiembre, el STC informó que, debido a una falla eléctrica, la Línea B del Metro operó de manera parcial, ofreciendo servicio únicamente de Buenavista a Múzquiz, mientras se suspendió la circulación de trenes de Múzquiz a Ciudad Azteca. La afectación dejó sin servicio a las estaciones Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

El viernes 5 de septiembre, el STC informó que, debido a una falla eléctrica, la Línea B del Metro operó de manera parcial, ofreciendo servicio únicamente de Buenavista a Múzquiz. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

El jueves 11 de septiembre, por acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio de la Línea A operó únicamente de Pantitlán a Guelatao, suspendiendo el tramo restante. El STC informó que los trabajos permitieron restablecer el servicio posteriormente.

Lee también: Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

El sábado 27 de septiembre, por lluvias en la zona oriente, la Línea A suspendió el servicio de Guelatao a La Paz, dejando sin operación cinco estaciones. El Metro indicó que se realizaron trabajos para restablecer el servicio lo antes posible.

El viernes 10 de octubre, una fuerte precipitación pluvial provocó que la Línea A operara de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras permanecían suspendidas las estaciones de Peñón Viejo a La Paz. Tras tres horas de trabajos de bombeo, el servicio fue reanudado en su totalidad la misma noche.

El viernes 21 de noviembre, la Línea 12 del Metro suspendió parcialmente el servicio debido a una falla eléctrica. Foto: Archivo.

El viernes 21 de noviembre, la Línea 12 del Metro suspendió parcialmente el servicio debido a una falla eléctrica, lo que provocó el cierre de varias estaciones y afectaciones en la circulación de trenes. Tras varias horas de revisión al sistema eléctrico, el STC informó la reanudación del servicio de manera provisional.

Lee también: Año Nuevo será muy frío en la CDMX; activan triple alerta por bajas temperaturas para este 31 de diciembre

El viernes 28 de noviembre, el servicio de la Línea 2 del Metro presentó una falla en la estación Xola, luego de que un tren registró un problema mecánico que provocó emisión de humo en la zona de andenes, por lo que usuarios fueron desalojados de manera preventiva. El STC realizó un corte de corriente alrededor de las 16:20 horas para retirar el convoy y enviarlo a talleres de Tasqueña; posteriormente, el servicio se normalizó.

El miércoles 3 de diciembre, la Línea A registró su falla número 13 del año al suspender el servicio por más de dos horas en el tramo de Peñón Viejo a La Paz debido a problemas en el suministro eléctrico. El servicio se restableció tras concluir la revisión del sistema.

El miércoles 17 de diciembre, en la estación Merced de la Línea 1 del Metro, el servicio presentó afectaciones luego de que un paraguas cayera a las vías. Foto: Especial

El miércoles 17 de diciembre, en la estación Merced de la Línea 1 del Metro, el servicio presentó afectaciones luego de que un paraguas cayera a las vías, lo que provocó un cortocircuito al paso de un tren. Como medida de seguridad, la unidad fue desalojada y retirada de circulación para su revisión en talleres.

Lee también: Sismo 2017: Reconstrucción de viviendas lleva 92% de avance en CDMX; se hará una inversión de 3 mil 700 mdp: Clara Brugada

Este recuento de fallas y suspensiones registradas a lo largo del año, da cuenta del impacto que las interrupciones del servicio del Metro tienen en la movilidad cotidiana de millones de personas usuarias. Cada incidente, ya sea por causas técnicas, eléctricas o climáticas, se traduce en retrasos, cambios de ruta y afectaciones directas a los traslados laborales, escolares y personales, en un sistema que diariamente sostiene la dinámica de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr