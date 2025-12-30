A dos días de que inicie el nuevo esquema de separación de basura en tres categorías en la Ciudad de México, las dudas prevalecen entre habitantes y recolectores de residuos, quienes aún no tienen muy claro cómo se aplicará la medida que arranca el 1 de enero.

En un recorrido por calles de la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, EL UNIVERSAL constató que mientras algunas personas están acostumbradas a separar sus residuos, hay otros que aún no están preparados para la nueva medida.

“No nos han explicado todavía bien, solamente nos pidieron poner una manta en el camión”, comenta un recolector de basura, quien prefirió no dar su nombre, que recorre las calles de Azcapotzalco.

Separar los residuos no es una labor nueva, ya tiene tiempo, dijo el señor Moreno, quien hace este trabajo en el mercado. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Mientras recibe bolsas de basura que le entregan vecinos de la zona, asegura que, en su caso, él ha recolectado los residuos separados desde tiempo atrás, aunque advierte que “ahora lo que hicieron es cambiar el nombre, antes eran orgánicos e inorgánicos, nada más; ahora le agregaron lo de reciclables o no reciclables”, comenta.

A partir de este jueves, toda la basura que se genere en los hogares, escuelas y negocios de la Ciudad de México deberá estar separada en tres categorías: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables. Para lograrlo, en semanas previas las autoridades capitalinas lanzaron una campaña de concientización.

“He escuchado que vamos a empezar a separar de nuevo”, cuenta a esta casa editorial la señora Ana, quien salió muy temprano de su domicilio para tirar una bolsa de basura con un recolector. Cuenta que “antes de la pandemia” ya se separaba la basura en su colonia, aunque se dejó de hacer y ahora se va a reiniciar esto, lo que es algo “bueno, es una forma de ser mejor ciudad y país”.

“De hecho, yo manejo dos botes de basura en donde tengo separado con bolsas”, explica.

La señora María, otra mujer que suele sacar la basura de su hogar “muy temprano, apenas escucho la campana”, comenta que lleva tiempo separando la basura en orgánico e inorgánico, por lo que ahora “creo que será cuestión de acordarse de separar lo que se pueda reciclar de lo que no, y de los días que los camiones lo vayan recolectando”.

En el mercado no separan los residuos

En otras partes de la colonia, la falta de separación de basura es todavía un pendiente. Tal es el caso del mercado Pro Hogar, en donde los comerciantes no acostumbran separar la basura, advierte el señor Moreno Zúñiga, quien se encarga de esta tarea en dicho centro de abasto.

Explica que ante la negativa de la gente para sumarse a esta tarea, él separa los residuos, aunque indica que es una labor que “no es nueva, pues ya tiene tiempo”.

Como parte de la estrategia para concientizar a la población se han colocado lonas con información del nuevo esquema de separación en distintos puntos; en el mercado Pro Hogar se colocaron dos lonas en las que se invita a separar los residuos de manera adecuada.